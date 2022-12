Le piden 2 mil pasteles, el cliente no paga ni va por ellos, pero las redes la rescatan

Este fin de semana se volvió viral la experiencia de una repostera que, a través de Facebook, reportó a un cliente que le quedó mal con un pedido de 2 mil pasteles.

Yadira Reyes de Tamaulipas, compartió una publicación en la red social donde denunció a un usuario de nombre Jorge Zuñiga, luego de que presuntamente le quedara mal con un pedido de dos mil pasteles individuales, pues éste no habría pagado el encargo ni tampoco pasado a recogerlo.

"Nos realizaron un pedido de 2 mil pasteles indviduales los cuales no fueron por ellos y la persona responsable no fue a liquidar el trabajo ya realizado... Estamos tratando de recuperar algo de la inversión y por la magnitud del pedido no queremos q se nos vaya a caducar estamos REMATANDO los pasteles $30 pesos 2X50 el que guste apoyarnos estamos 10 bravo y Allende 502", agregó Yadira en la publicación.

Ante lo ocurrido, usuarios de la red social mostraron empatía, ofreciéndose a pasar a la dirección indicada en la publicación para comprar algunos pasteles, aunque por otro lado, algunos dudaron de la veracidad de la historia de la emprendedora.

Y es que algunos se mostraron incrédulos por lo ocurrido, pues les parece 'extraño' que alguien elabore un pedido tan grande sin un anticipo previo.