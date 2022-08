Le falta el respeto a la industria: Actriz para adultos Violet Myers se queja de Mia Khalifa por comentarios

Violet Myers, de quien se dice es la próxima Mia Khalifa, confesó su malestar por la manera en que la exactriz porno critica a los filmes XXX y no concuerda con su diálogo dramático.

Myers habló en el podcast "Unfiltered de Holly Randall": "Simplemente no me gusta la forma en que (Mia) le falta el respeto a la industria. Hizo que pareciera que la obligaron a grabar. Todos somos jóvenes y todos tenemos nuestros errores. Pero realmente no diría que básicamente te obligaron".

Violet tiene una cosa bien clara cuando termine su ciclo en las grabaciones sexuales. "Incluso cuando termine, no tendré más que cosas buenas que decir sobre la industria".

Holly Randall, una afamada directora de pornografía, secundó a Myers: "Hay que asumir la responsabilidad de tus propias acciones de adulto".