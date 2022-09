Le desean pronto y completo restablecimiento al delantero Sébastien Haller

El pasado julio, al internacional marfileño Sébastien Haller le diagnosticaron un cáncer de testículos. Tras anunciarse la triste noticia, el delantero de 28 años recibió numerosos mensajes de empatía y de ánimo procedentes del mundo entero, incluida una carta del Presidente de la FIFA acompañada de una camiseta y un balón.

"Me gustaría expresarle, en nombre de la comunidad del futbol internacional y en mi propio nombre, mis mejores deseos para un pronto y completo restablecimiento, ¡esperando volver a verle muy pronto en perfecto estado de salud!", escribió Gianni Infantino.

Con motivo de esa interacción, FIFA.com recibió buenas noticias del 15 veces internacional con Costa de Marfil. "Estoy muy bien; el tratamiento va bien y tengo la suerte de poder entrenarme a diario", nos tranquiliza Haller, muy conmovido por la enorme oleada de solidaridad de la que ha sido objeto desde el anuncio de su enfermedad. "Fue una conmoción, pero positiva. Jamás habría pensado que suscitaría tantas reacciones y compasión; y no solo del mundo del futbol. Son cosas que nos unen a todos, y me han dado muchísima fuerza para afrontar este calvario", añade sonriendo.

"Ya sean marfileños, holandeses, franceses, alemanes, ingleses o de donde sean, todas las personas que me apoyan desde lejos o desde cerca son una fuente de energía para mi familia, mis allegados y yo mismo. Por tanto, lo que puedo decirles es que haré todo lo que pueda para regresar lo antes posible y ser decisivo para mi club y mi país", señala.

Gelson Fernandes, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro para África de la FIFA, quiso unirse al mensaje del presidente Infantino, tras haber sido compañero de equipo de Haller en el Eintracht de Fráncfort entre 2017 y 2019. "Es un detalle que no me esperaba en absoluto, aunque conozco muy bien a Gelson; estoy concentrado en mi papel de jugador y de hombre sin darme demasiada cuenta de la repercusión de lo que él representa. Sus palabras me han hecho sentirme orgulloso y feliz; han dado muestras de una gran humanidad", admite Haller.

Esta terrible experiencia acaeció justo cuando Haller venía de sellar una temporada fantástica con el Ajax de Ámsterdam, en la que conquistó su segunda liga neerlandesa consecutiva, aderezada con el título de máximo goleador de la Eredivisie, con 21 dianas.

Su fichaje por el Borussia Dortmund a principios de julio causó un gran revuelo y despertó muchas esperanzas entre los hinchas del club alemán, que lo recibieron con los brazos abiertos y esperan verlo muy pronto vistiendo la camiseta negriamarilla.