Le apuesta a lo que venga

El cantautor, Iván Black, no vive del pasado, disfruta su presente y siempre le apuesta al futuro.

"En todo instante estoy buscando el siguiente espacio, el mejor concierto es el que sigue. La lista de todo lo que he hecho está chida y extensa, pero es parte del currículum porque eso se va quedando en el pasado, así que lo que sigue yo siento que es lo que viene mejor", dijo en entrevista.

El artista tomó la Calzada Colón y la Avenida Juárez. Justo en pleno camellón, sacó su inseparable guitarra y cantó para El Sonidero Lagunero, en donde además dio los detalles de su participación en La Voz Azteca.

"Fue una experiencia increíble. Durante mucho tiempo me rehusaba, pero varias personas, entre ellas, algunas que estuvieron en el foro de El Siglo de Torreón cantando en meses anteriores, me contaron sobre su paso por La Voz y se me hizo chido, así que se me dio la oportunidad, hice los castings, me quedé y lo mejor fue que pude mostrar mi estilo entre rockerón, country y folk".

Pese a que había realizado algunas colaboraciones nacionales, gracias al programa de la Televisora del Ajusco, Iván dijo que alcanzó una gran proyección que jamás imaginó tener.

"Estar en La Voz me permitió que la gente me identifique tal y como soy, con mi estilo que afortunadamente no cambié para permanecer en el concurso".

Black se sintió halagado de formar parte del equipo de las Ha*Ash y posteriormente del de Joss Favela.

"Las Ha * Ash saben bien del rock, del country y me la pasé muy bien con ellas y cuando me robó Favela después de que saliera en los knockouts todo fue excelente. Hace años fui telonero de un concierto de Ha * Ash en Torreón y afortunadamente les recordé a ellas de ese evento".

Ya con Joss, en la etapa de Las batallas, Iván dejó de pertenecer a La Voz, sin embargo, se retiró contento, pues vivió gratas experiencias.

"Aprendí a tener contacto con la gente, cosa que realmente sí me faltaba. Antes me daba cierta pena liberarme al estar en un escenario y en La Voz, gracias a Joss, me quité todas esas telarañas de la cabeza", informó convencido el lagunero.

Por otro lado, Iván mencionó que en los últimos meses ha pasado por experiencias sumamente gratificantes.

"Desde el año pasado, todo ha sido increíble. En este año, yo creo que lo de La Voz ha sido lo más importante hasta ahorita y bueno, esperamos que sigan llegando cosas chidas".

Expresó Iván Black que durante su estadía en el concurso, compuso una rola que justo la entonó al final de El Sonidero Lagunero, de El Siglo de Torreón.

"Es una canción que se llama Mi voz, la voy a sacar dentro de unos meses. Es medio country. Voy imaginando la historia de un vaquero cuya voz es vital para que lo encuentren", compartió el intérprete, quien se encuentra celebrando 19 años de trayectoria.