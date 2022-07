Norma Lazareno, una incansable de la actuación

Comenzó su carrera a los 14 años de edad y desde entonces no ha parado. Sin duda, Norma Lazareno es una de las grandes artistas que ha dado México.

Decenas de películas, telenovelas, programas y obras de teatro avalan la trayectoria de Lazareno, quien se prepara para estrenar hoy en el programa de Como dice el dicho, "Ni tan calvo, ni con dos pelucas" a través del canal Las Estrellas.

La oriunda de Alvarado, Veracruz, habló con El Siglo de Torreón de dicha emisión y de lo gratificante que ha sido para ella que nunca le ha faltado trabajo.

"Empecé a los 14 y ya no les diré cuántos años cumpliré, pero sí son muchos. Gracias a Dios siempre estoy muy activa y siempre he tenido la bendición de tener trabajo, además de Como dice el dicho, acabo de estrenar la obra de teatro Maduras, solteras y desesperadas, y vamos a llevarla a Torreón antes de que termine el año".

En ese sentido, Norma agradeció el cariño que le ha dado la Comarca Lagunera desde siempre.

"Espero esté todo bien en La Laguna. Yo iba muy seguido gracias al teatro, así que como ya les dije seguramente antes de que finalice 2022 ahí estaré con ustedes que siempre me han recibido muy bien, además a los laguneros les encanta el teatro".

Vía telefónica, Norma compartió la emoción que le da el estreno hoy a las 17:30 horas por las Estrellas de "Ni tan calvo, ni con dos pelucas" dentro de Como dice el dicho.

"Es un bonito dicho, está gracioso y se trata de que no hay que exagerar las cosas porque a veces eso nos puede perjudicar", informó.

La primera actriz expresó que en la trama encarna a "Pilar", una mujer que se obsesiona con el COVID-19 luego de que su mejor amiga falleciera por tal padecimiento.

"'Pilar' es una abuela que tiene sus hijos, sus nietos. Su mejor amiga muere de coronavirus y eso le provoca un terror exagerado de salir o de tener comunicación con alguien.

"Le entra una verdadera psicosis de contagiarse. Su hija la invita a vivir a su casa, pero pone condiciones. Accede, pero pide que nadie, ni sus nietos, ni su hija salgan a la calle; ellos le hacen caso en un inicio, sin embargo, terminan desesperados, generando difíciles situaciones".

Norma dio a conocer que su personaje tiene comunicación al exterior únicamente por medio de zoom y es con Sergio Corona, el dueño del café El Dicho, a quien ella admira profundamente en la vida real.

"Sergio es mi gran amigo y un gran compañero de trabajo. Hemos realizado obras de teatro y telenovelas como Hasta que el dinero nos separe, en donde éramos hermanos".

Desde su hogar en la Ciudad de México, la artista se mostró orgullosa de formar parte de Como dice el dicho.

"Este programa ya tiene bastantes años. El público le ha dado su preferencia y es que sus historias son fascinantes", mencionó.

Lazareno recordó su participación en el clásico mexicano, Hasta el viento tiene miedo (1968), cuyo personaje de "Kitty" causó sensación y lo sigue haciendo. La dirigió el fallecido cineasta Carlos Taboada.

"Fíjense que las nuevas generaciones me han dicho que me conocen por esa película y me han comentado que la tienen en su casa gracias sus tíos, papás o abuelos.

"Sin duda, Taboada era un hombre adelantado a su época. Hizo esta película sin trucos, sin nada más que el puro sonido del viento, logrando que la audiencia se impactara".

En cuanto a la versión que se realizó en 2007 del director, Gustavo Moheno, Norma externó que le pareció buena, sin embargo, en su opinión no debió llevar el nombre de Hasta el viento tiene miedo.

"Antes de que se estrenará la cinta en cines, me invitaron a verla que para ver qué me parecía. Yo vi la película y la verdad es que está bien hecha y actuada, pero considero que no debieron usar el mismo nombre que la de nosotros porque no se asemejan en casi nada".

Por último, Norma Lazareno pidió a los laguneros que, pese a que ya se hayan vacunado contra el coronavirus, no bajen la guardia y se sigan cuidando.

¿De qué trata el capitulo de Como dice el dicho?

El capítulo, “Ni tan calvo, ni con dos pelucas” pasará hoy a las 5:30 de la tarde por el Canal Las Estrellas. En la trama, “Pilar”, abuela de “Clara”, perdió a su vecina y amiga en la primera ola deCOVID-19.Como consecuencia, y para que no estuviera sola, ha vivido más de un año con la familia de su hija. Sin embargo, después de más de un año, “Pilar” se niega a salir derivado de una angustia constante, mientras que “Clara” se siente desesperada por no poder continuar con su vida mientras ve que los demás amigos y su novio así lo hacen. Las dos posturas encontradas generan que “Clara” y “Pilar” tomen decisiones cuestionables que al final les corroboran que, como dice el dicho: ni tan calvo, ni con dos pelucas.