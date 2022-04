'Las posibilidades son infinitas', dice Anuar Sebastián al regresar de Alemania

Con calificaciones satisfactorias, regresó a La Laguna el primer estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón, que salió a Stuttgart, Alemania, para cursar el noveno semestre de invierno en la Duale Hochschule Baden-Württemberg Cooperative State University, de septiembre de 2021 a marzo de 2022.

Conocer y estudiar en un país de primer mundo fue una experiencia que marcó la vida de Anuar Sebastián Hernández González, un joven de 23 años que hoy cursa el décimo semestre de Comercio Exterior en la Facultad de Contaduría y Administración de la máxima casa de estudios.

Estar en Alemania, uno de los motores de la Unión Europea, le permitió aprender sobre una nueva cultura, otros hábitos y nuevas formas de pensar, crecer y desarrollarse.

"Ahora puedo decir que el mundo se me hace pequeño y las posibilidades se me hacen infinitas. Si antes no pensaba salir de México o de Torreón, ahora las opciones que tengo, puedo decir que se expandieron una cantidad infinita de veces.

El Anuar que se fue y el Anuar que regresó son dos personas completamente distintas. Te haces una persona más tolerante, más valiente y tienes un poco más de coraje de hacer las cosas, de conocer, de salir, de experimentar y de educarte en formas diferentes.

En donde yo estuve es algo que se llama Duale Hochschule, es un programa en el que el semestre lo parten en dos. La primera mitad del semestre estudias y la segunda trabajas, o haces como una especie de internship o práctica profesional, nosotros que vamos por un semestre también tenemos esa experiencia, además fuimos el primer grupo post-pandemia ya en clases presenciales", explicó.

Anuar convivió con estudiantes de otros países como Turquía, España, Francia, Italia, Dinamarca, Corea e India. Pero para las tareas y proyectos grupales, tuvo más afinidad con sus compañeros Zun, de Corea y Emil, de Dinamarca.

Las clases se impartieron en el idioma inglés y también tuvieron la oportunidad de tomar cursos intensivos de alemán.

Como parte del internship, trabajó en el área de Inventarios de una empresa dedicada a la entrega de diversos a productos a domicilio y durante su estancia en Alemania, vivió en departamentos destinados únicamente para estudiantes.

CAMBIÓ SU EXPECTATIVA Y SUS METAS

Para el alumno de la UAdeC, vivir en Alemania fue un reto. Se tuvo que adaptar a una dinámica completamente diferente a la de México y La Laguna, incluida la alimentación. Dice que la mayoría de la población utiliza el transporte público porque es muy puntual, de buena calidad y la ruta se puede consultar en cualquier aplicación.

El joven se sintió bien recibido en Europa y está agradecido por la oportunidad, pues pudo abrirse a otras culturas e idiomas y construir relaciones de amistad, desde cero. "Ellos son muy perfeccionistas, muy metódicos, estructurados. A nosotros nos tienen como muy ingeniosos y trabajadores y que somos muy flexibles con las reglas.

Puedo decir que tuve una oportunidad que no todo mundo tiene, me siento afortunado y agradecido con todas las personas que me ayudaron a lograr esto.

Ojalá que todo mundo pueda hacer lo que yo hice, me daría muchísmo gusto ver que más estudiantes tengan la oportunidad de ir, de abrirse, de conocer porque sí te hacen una persona diferente, cambia tu expectativa de vida, cambian tus metas y te descubres a ti mismo".

Anuar pudo estudiar en Alemania gracias al Programa de Movilidad Estudiantil Internacional que promueve la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para sus estudiantes.

Termina su carrera en junio de este 2022 y no duda en decir que continuará preparándose para aspirar a grandes cosas. No descarta regresar a Alemania en la búsqueda de una oportunidad laboral, aunque para ello tendrá que esforzarse para dominar el idioma.

Fue en julio de 2021 cuando pidió ayuda a los laguneros para juntar 180 mil 500 pesos y poder cubrir la transportación, el visado, el seguro, la matrícula y una parte de la estadía en la Universidad. Su viaje se complicó debido a que dicho Programa sufrió un recorte en el apoyo económico que se otorga a los estudiantes que cursan su semestre en universidades de lengua extranjera, y que pasó de los 65 mil a los 19 mil pesos. Por ello, solicitó el apoyo de autoridades y sociedad civil y fue de esta forma que se pudo cristalizar su estancia en el país europeo.