Las polémicas frases del presidente Andrés Manuel López Obrador

A raíz de la polémica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola, en la que el titular del Ejecutivo exhibió el sueldo del comunicador, generando un movimiento en el que distintos medios de comunicación respaldaron a Loret, argumentando que se violaron sus derechos a la privacidad, recordamos algunas de las frases más polémicas del presidente.

RELACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA

La semana pasada, López Obrador declaró que se va “a dar un tiempo” entre las relaciones entre México y España “para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben”, declaró.

Además, acusó a Repsol e Iberdrola de haberse coludido con los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para obtener contratos y no realizar ningún beneficio para los mexicanos.

"Es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México en otros tiempos. Los jugosos negocios que se hicieron por influyentismo, por acuerdos cupulares de políticos de España y México en los sexenios de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, la actitud o el comportamiento de la empresa Repsol en México, lo que nos costó.

Las declaraciones del mandatario federal generaron polémica y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró que el gobierno de su país no piensa tomar ninguna medida contra México por las declaraciones del presidente mexicano.

“Tuve una llamada con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, le vi cuando acompañé a su majestad el Rey Felipe en la toma de posesión de la presidenta de Honduras. Siempre que nos hemos cruzado hemos tenido encuentros muy cordiales y yo creo que estamos todos de acuerdo en transitar por ahí. Por lo tanto, no estamos barajando en estos momentos ninguna otra medida”, dijo el político español.

Posteriormente, el propio López Obrador matizó sus declaraciones y dijo que: “lo que dije ayer es: ‘vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura”, justificó.

“YO TENGO OTROS DATOS”

En 2021, el periodista Jorge Ramos cuestionó a López Obrador respecto a la ola de violencia que se vive en el país al señalar que “su gobierno está en camino de convertirse en el más violento de la historia moderna de México. Más de 86 mil muertos hasta el momento desde que tomó posesión. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón.. ‘¿Usted cree que su estrategia de abrazos y balazos ha sido un verdadero fracaso? Ahí están los muertos, ‘¿va a pedir ayuda?”.

(ARCHIVO)

En respuesta, López Obrador argumentó que él tiene otros datos y presentó estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos. No es una burbuja porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y los hipócritas. Tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio pero hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios”, aseveró el mandatario.

‘AMANECÍ RONCO, PERO YO CREO QUE ES GRIPE’

El pasado lunes 10 de enero de este año, en su rueda de prensa matutina y en medio de una ola de contagios de COVID-19 por la variante ómicron, el presidente reconoció que ese día amaneció ronco. “Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde pero yo creo que es gripe”.

Horas más tarde, se confirmó que, por segunda ocasión, el titular del Ejecutivo dio positivo a COVID-19. “Aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante”, dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

(ARCHIVO)

‘HAY QUE ABRAZARSE, NO PASA NADA’

En el inicio de la pandemia del COVID-19 en México y cuando apenas se habían presentado 38 casos sospechosos de SARS-CoV-2, López Obrador declaró: “miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada”.