Las momias más antiguas del mundo buscan nuevo hogar

Colgada de los escarpados acantilados y las rocosas playas que se extienden desde la región de Arica, en el norte de Chile, a sus vecinas de Tana y Moquegua, en Perú, la cultura Chinchorra parece una más de las muchas sociedades precolombinas que habitaron Suramérica hace 10.000 años.

Una comunidad ancestral de pescadores, asidos a la fría riqueza del Pacífico, que apenas lograrían una pequeña página en la prehistoria si no fuera por una tradición funeraria que las hace únicas: conocían y practicaban la momificación mucho antes de que esta se extendiera en el antiguo Egipto.

"Todos se momificaban. Los chinchorros no se enterraban", explica a Efe Valeslka Laborde, responsable de patrimonio y cultura en la zona de Camarones, epicentro de esta cultura.

EFE

"La idea es que les fueran acompañando, si yo me trasladaba me llevaba mi cuerpo para que me siguiera acompañando y estando con la familia", agrega Laborde, rodeada de decenas de vestigios expuesto al calor, al viento y al salitre.