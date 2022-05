Guerreras Sub-17 van por boleto a semifinales

Hoy arranca la histórica liguilla en la Sub-17 Femenil. Las Guerreritas, que se clasificaron como primeras de su sector, recibirán en punto de las 10:00 horas a las Pumas de la UNAM.

Al pertenecer a diferentes sectores, no hubo antecedente durante el certamen. Las albiverdes tuvieron un registro de 8 triunfos, 5 empates y 3 derrotas, con 33 goles a favor y 20 en contra. De los anotados, 12 fueron de su goleadora Paulina Peña.

"Enfrentaremos a Pumas con toda la calma y serenidad posible, de la misma forma que hemos trabajando y jugado a lo largo del torneo; pienso que con eso será suficiente para avanzar a la siguiente ronda" dijo Peña previo al duelo ante las universitarias, quienes finalizaron cuartas en el otro grupo.

Y es que resaltó el esfuerzo mostrado por todas sus compañeras, lo que hoy las tiene jugando su primera liguilla "La verdad que este semestre está siendo un sueño para mí, porque empecé con la Sub-17, pero uno de mis objetivos era llegar a Primera División, entonces me enfoqué en trabajar con mi categoría, y más adelante llegó la oportunidad de estar con el primer equipo femenil".

Confesó sentirse orgullosa de ella misma, debido al esfuerzo y al compromiso que tiene en su persona, ya que más allá de no estar en varios partidos por lesión y otros por estar con el primer equipo, siento que fue un logro muy grande.

"No me quedé con el título de goleo, pero me siento muy orgullosa por lo que conseguí en todo el torneo" y de su debut en la Liga MX Femenil platicó "Fue algo que no me esperaba, porque fue un partido difícil para el primer equipo. Cuando me habló el Profesor Jorge Campos me sentía muy nerviosa, entonces lo que tenía que hacer era demostrar el trabajo y esfuerzo".

Por otro lado, Claudia Ríos, la entrenadora albiverde aseguró que sus dirigidas están listas para buscar el pase a la antesala de la gran final.

"Considero que tuvimos un buen torneo, en el que cumplimos el primer objetivo que es llegar a la liguilla, algo que nos trazamos desde el inicio. Estamos comprometidas y queremos seguir haciéndolo bien en la liguilla, primeramente pensando en el partido de los cuartos de final".

Adelantó que ante las capitalinas será un partido competitivo, pero están listas para enfrentarlo y dar el siguiente paso, con la idea firme de avanzar a semifinales, dejando en claro, que será una ventaja jugar en el TSM.

"Sí influye y sin duda que estar en casa nos hace más fuertes. A las jugadoras les ayuda mucho el estar cerca de su familia, el estar en su entorno" explicó.