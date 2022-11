Las 'estrictas' condiciones que Henry Cavill impuso en su relación con Millie Bobbie Brown

Millie Bobby Brown reveló que Henry Cavill le puso límites "muy estrictos" a su amistad.

Actualmente, Millie y Henry se encuentran protagonizando la nueva serie original de Netflix, Enola Holmes, en donde la actriz realiza el papel de Enola, mientras que Cavill es Sherlock Holmes, su hermano mayor.

Sin embargo, durante una plática a Deadline, Millie reveló que, a diferencia de su amistad con sus compañeros de Stranger Things, la cual la etiquetaba como "una relación de hermanos", su relación con Henry, quien tiene 39 años, es totalmente diferente.

"Es muy diferente, porque crecí con Noah Schnapp y Charlie Heaton, los conocí cuando tenía 10 años. Entonces, para mí, se siente como compañeros de escuela. Con Henry, se siente como una verdadera relación adulta. Como una buena amistad, una muy sana".

Posteriormente a esto, la actriz de 18 años reveló las condiciones que Cavill tiene con ella.

"Conozco a Henry. Él tiene términos y condiciones conmigo. No tengo permitido preguntar sobre su vida personal. Me dice, 'Millie, cállate. No' y yo contesto, 'Entendido'. Mientras que con los niños de Stranger Things, es diferente".

"No hay límites porque es como si todos fuéramos hermanos. Pero con Henry, él es muy estricto conmigo, lo cual agradezco", reveló la actriz.