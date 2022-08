Si hablamos de las competencias laborales tenemos que definirlas como todo ese conjunto de habilidades que tiene una persona a la hora de plasmarlas en el ámbito del trabajo. De ahí que no solo se habla de un mero conocimiento, sino también de saber llevarlas a la práctica.

De ahí que los gerentes y directivos en México han dado un paso al frente en los últimos meses en ciertas competencias laborales medidas profesionalmente mediante ‘Assessment Center’. Aplicar Assessment Center en los procesos de selección, promoción, así como sucesión de puestos clave es una mejor práctica organizacional para contar con las personas correctas en los puestos correctos. ¿Quieres saber de cuáles competencias laborales que dominan mejor los gerentes y directivos?

Flexibilidad y Apertura al Cambio

Es una de las competencias laborales que mejor dominan los gerentes y directivos en México . Sin duda, el poder aceptar y adaptarse a los cambios siempre es una idea de lo más optimista. Sí es cierto que ante ella, los miedos pueden salir de manera repentina, porque cuando a uno lo mueven de su zona de confort, el nuevo terreno puede ser un tanto temeroso. Pero hay que dejarse llevar por los nuevos comienzos, ya que, por regla general, siempre serán positivos. Esto se traduce en nuevos aprendizajes, en más productividad y como no, en más éxito para la empresa. De hecho, para poder alcanzar ciertos objetivos en el mundo laboral, se nos exige que el cambio esté siempre presente en nuestro camino.

En ocasiones la adaptación al cambio es impuesta. Como ejemplo siempre nos quedará hablar de la situación de pandemia que hemos vivido, y en la que aún estamos. Cambió nuestra manera de estar con los seres queridos y como no, en cuestión de trabajo. La tecnología fue la que nos ayudó durante esa época. Una época de cambios a la que tuvimos que enfrentarnos, compartiendo.

Comunicación efectiva

Sin duda, la comunicación es una acción para poder intercambiar información, y se debe hacer de una manera efectiva. Para ello es necesario que dicha información sea objetiva pero siempre muy clara a la par que concisa, cuando sea necesario. Pero no solo hay que hacer que las ideas fluyan, sino también apostar por un intercambio en las ideas, en los mensajes y la unión de todo ello dará lugar a un mejor ambiente en el entorno laboral.

Exposición oral

No nos podíamos olvidar de que la exposición oral es otra de las competencias laborales que los gerentes y directivos de México han profundizado durante los últimos años. Algo que es sumamente importante en el entorno de trabajo y que gracias a ciertas facilidades en cuanto a tecnología se refiere, podrán dar lugar a más ventajas. Si bien en todo proyecto contábamos con la ayuda de un proyector audiovisual físico, ahora lo podemos trazar todo mediante laptops y sus cámaras. De manera que podamos estar en muchos sitios a la vez, pero sin movernos de nuestra cómoda silla. Por lo que el trabajo se hará de manera más precisa, al contar con todos los recursos posibles. Una buena exposición oral tiene que ser también clara, como mencionamos en la competencia de la comunicación, así como breve, con ideas muy estudiadas, así como organizadas y cómo no, con ejemplos que puedan afirmar y dar forma a todo lo mencionado. Es cierto que, también, no debe ser una exposición cerrada, sino que dejará lugar para nuevas ideas.

Actitud y empatía

Cuando se consigue una especie de vínculo con otra persona, sabemos que la comunicación irá sobre ruedas. De ahí que la empatía siempre es algo básico en nuestra vida personal y también laboral. Conocer más a los clientes, saber sobre sus necesidades y actuar en forma de nuevas estrategias es un trabajo bastante importante en el que se debe profundizar. Solo así sabemos que llevamos el camino correcto. Esto es algo que también entra dentro de las competencias laborales que mejor dominan los gerentes y directivos en México. Porque al entender mucho mejor a los demás, ha hecho que se puedan cumplir sus exigencias. De ahí que cuando una empresa lo tiene en cuenta, seguro que sus objetivos se pueden divisar en la distancia mucho mejor.

Escucha

Algo tan básico y a la vez tan complicado. ¿Cuántas veces te has encontrado con esa persona que solo sabe hablar pero que no escucha cuando la necesitas? Pues en el mundo de los negocios y empresas también puede pasar. Es una competencia laboral básica y ante la cual los gerentes y directivos en México ha ido mejorando paulatinamente en los últimos años. Porque crea la necesidad de tener que pensar en nuevas estrategias para contentar a los clientes o a la otra persona, de saber lo que quieren y de trazar esas nuevas metas. Algo que también va ligado a la anterior competencia de la empatía. Siempre que escuchamos, además de aprender de los demás, también podemos darles lo que necesitan. Es una gran pista que se nos brinda ante un trabajo, por lo que nunca debe ser desaprovechada.

Gracias a todo este trabajo en el que las competencias laborales son fundamentales, debemos mencionar que es importante que conozcas las que van a definir tu empresa. Para ello, cdg-Experts in Business Competencies comparte en su sitio web cómo implementar un modelo de gestión del talento base en competencias mediante tutoriales prácticos gratuitos entre los cuales incluyen cómo implementar el Assessment Center en 10 pasos en tu organización.