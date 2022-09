Las 7 mejores películas de Netflix para los aficionados de casino

La adrenalina que se vive en los casinos ha sido trasladada a la pantalla grande en numerosas ocasiones. Aquí las mejores historias que ahora puedes disfrutar en la comodidad de tu casa.

Entre las mejores películas de Netflix, hay un apartado especial para aquellos que disfrutan de la emoción de los casinos, para quien juega en línea y para los que disfrutan de apuestas deportivas.

Y es que un casino, o lo que se vive dentro de estos establecimientos, sirve de escenario perfecto para contar historias de cualquier tipo de género. La industria del séptimo arte se dio cuenta de ello hace muchos años y es por eso que hoy en día podemos hacer una lista de películas que los aficionados al casino pueden disfrutar de manera especial.

A esto hay que sumarle que tras la aparición de Netflix, los aficionados a los casinos han podido gozar de estas cintas en la comodidad de sus casas, en sus propios televisores. Sin embargo, cada vez aparecen más aficionados al casino y a las apuestas en línea, es por eso que aquí los ayudaremos un poco.

Antes debemos hacer la salvedad que las películas son subidas a la plataforma de streaming por determinado tiempo y en tiempos distintos de acuerdo a la zona geográfica en que te encuentres. Es decir, si no llegas a encontrar una de estas películas en Netflix, probablemente fue reemplazada con otra.

Ahora sí, estas son las mejores películas de Netflix que suceden o tienen como escenario principal a un casino, sin ningún orden en particular.

1. El jugador (2014)

Thriller protagonizado por Mark Wahlberg, remake de la cinta del mismo nombre de 1974 con James Caan en el papel principal. La película narra la historia de un profesor de Harvard cuya vida da un vuelco de 180 grados cuando se sumerge en el mundo de los juegos de azar y las cartas.

2. Ocean’s Eleven (2001)

Pocas veces se ha retratado la elegancia y el glamour de los casinos con tanta efectividad como lo ha hecho la saga de Danny Ocean. George Clooney, Brad Pitt y sus amigos planean una estafa maestra que incluye robar tres casinos de manera simultánea.

Tiene dos secuelas, Ocean's Twelve (2004) y Ocean's Thirteen (2007), y una versión con un reparto íntegramente femenino (Ocean's 8 en 2018).

3. Molly’s Game (2017)

Conocida como 'Apuesta maestra' en Latinoamérica, cuenta la historia real de cómo Molly Bloom (interpretada magistralmente por Jessica Chastain) se convierte en la reina del imperio subterráneo del póker. La trama también narra cómo fue reclutando a estrellas de Hollywood en su círculo y la investigación del FBI en torno a su caso.

4. Diamantes en bruto (2019)

El pocas veces tomado en serio Adam Sandler, sorprendió a propios y extraños con una actuación digna de alguna premiación. El comediante interpreta a un joyero con serias dificultades financieras que intenta vender una gema muy rara. No obstante, lo que tal vez sea lo más atrayente para los aficionados a los juegos de azar es la fidedigna adrenalina que se retrata en torno a una apuesta deportiva en particular, pero no haremos spoilers.

5. La última apuesta (2015)

Por mucho tiempo fue una de las películas más populares en Netflix. Retrata la aventura de un hombre con mala suerte y de un empedernido jugador de póker, quienes se embarcan en un viaje para ganar dinero en los casinos.

6. 21 Blackjack (2008)

Uno de los juegos más icónicos de los casinos tenía que tener su propia película … ¡Y qué película! Kevin Spacey y Brett Ratner interpretan a un profesor de matemáticas y a su alumno, quienes desarrollan una técnica para contar cartas y no perder nunca. Su periplo por distintos casinos les trae mil y un problemas.

7. Casino (1995)

Dejamos lo mejor para el final. Martin Scorsese vuelve a juntar a su dupla estrella (Robert De Niro y Joe Pesci) para reflejar las actividades y negocios que se enredan en el mundo de los casinos. Definitivamente, una obra maestra. La mejor película en torno a este tema.

Ahora que ya conoces las mejores películas de Netflix sobre los casinos, tienes dos opciones: comenzar a disfrutar de estas historias desde la tranquilidad de tu hogar o empezar a escribir tu propia historia en el mundo de las apuestas.