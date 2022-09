Laguneros no lo resisten... y se meten a nadar al río Nazas

Familias enteras que acudieron a presenciar el caudal del río Nazas se introdujeron a nadar debajo del Puente Plateado que comunica a Durango y Coahuila. Fueron decenas de adultos y niños, así como adolescentes, los que prácticamente se pusieron a jugar a la mitad del río, pese a que no se encuentra permitida esta acción por parte de Protección Civil.

Hasta ayer el flujo del río permitía que las personas pudieran caminar sobre la carretera que se encuentra bajo el mismo puente y que comunica a Gómez Palacio con Torreón, no obstante, también hay áreas más bajas que sí llevan corriente.

Ayer las autoridades optaron por dejar de impedir que las personas se introduzcan a nadar, sin embargo sí había vigilancia por parte de elementos de Vialidad a la distancia. Al parecer, las autoridades fueron rebasadas por la población, que empezó a introducirse a lo que normalmente es el lecho seco del río. Ya no pudieron contener a la gente.

Cabe destacar que la corriente en varios puntos lleva fuerza, por lo cual es suficiente para arrastrar o provocar que se ahogue algún niño, por lo cual se ha pedido a la población evitar introducirse a nadar. El agua además lleva algunas ramas y también mucha basura, misma que se ha apilado en algunos de los costados de la Ribera del Nazas.

Un día antes se informó que se mantendría la presencia en el sitio y a lo largo del cauce del Nazas para desalentar que la población pusiera en riesgo su integridad física durante la avenida del Padre Nazas.

DESDE TEMPRANO, LOS ESPECTADORES

Los laguneros estuvieron acudiendo a la ribera del Nazas desde temprano para ver un espectáculo que se vio la última vez en 2016. No obstante este domingo el nivel del agua, debido al gasto derivado permitió que las personas lo observaran más de cerca.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil de Lerdo, no ha habido zonas habitacionales inundadas, excepto, algunas pequeñas propiedades a donde no han podido tener acceso y donde el agua no ha subido más de 15 centímetros.

"Hemos tenido dificultades para ingresar a las propiedades privadas debido al cerco que tienen, pero solamente hubo un reporte de unas caballerizas inundadas en el ejido Los Ángeles, aunque el agua subió alrededor de 15 centímetros por lo cual la recomendación fue colocar costales", dijo Isabel Macías Sifuentes, la directora de Protección Civil de Lerdo.

También en el Puente La Comarca, rumbo a Nazareno y en el Puente Centauro, rumbo a Villa Juárez, hubo espectadores y gente que se ha estado tomando fotografías en compañía de la familia. Protección Civil de Lerdo todavía no tiene el dato de cuántos días más pueda seguir corriendo el agua por el río, ya que todo depende del almacenamiento de la presa Francisco Zarco y la decisión de la Comisión Nacional del Agua, aunque estiman que pueden ser cuatro días más, pero todo depende de los escurrimientos de la parte alta del Nazas.

Con la participación conjunta de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, Vialidad y Protección Civil, la noche del sábado se hizo presencia en el vado bajo los puentes que unen a Gómez Palacio y Torreón, para proceder al cierre de esta vía a nivel del lecho del río, ante la llegada del agua derivada de la presa Francisco Zarco.

Por instrucciones de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, se implementó el operativo con la finalidad de evitar el tránsito por la parte baja de los puentes y llamar la atención de los ciudadanos ante los posibles riesgos, recordando que el agua rodada arrastra múltiples residuos materiales y no se aconseja introducirse a la corriente.

Así estaba ayer

Respecto a la presa Francisco Zarco conocida como "Las Tórtolas", este 11 de septiembre:

* Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO) de la presa Francisco Zarco es de 309.240 millones de metros cúbicos.

* Con un 301.529 de almacenaje, estaba a un 97.51% de llenado el dia de ayer.

* La presa Zarco, registra una extracción de 92.292 metros cúbicos por segundo.