Laguneros acuden a la ribera del Nazas y algunos se meten a nadar

Laguneros han estado acudiendo a la ribera del Nazas para ver el río, un espectáculo que se vio la última vez en 2016. No obstante, ahora lleva poca agua debido al gasto que se derivó, lo que ha permitido que las personas lo observen más de cerca.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil de Lerdo no ha habido zonas habitacionales inundadas excepto algunas pequeñas propiedades donde no han podido tener acceso y donde el agua no ha subido más de 15 centímetros.

"Hemos tenido dificultades para ingresar a las propiedades privadas debido al cerco que tienen pero solamente hubo un reporte de unas caballerizas inundadas en el ejido Los Ángeles aunque el agua subió alrededor de 15 centímetros por lo cual la recomendación fue colocar costales", dijo Isabel Macías Sifuentes, directora de Protección Civil de Lerdo.

Hasta ahora la zona más inundada del municipio de Lerdo es toda la zona de Raymundo tanto el parque privado como la cancha del parque estatal y la zona del vivero aunque lo que es la zona de Raymundo viejo ya no se inundó.

También en el Puente La Comarca, rumbo a Nazareno y en el Puente Centauro, rumbo a Villa Juárez hay espectadores y gente que se ha estado tomando fotografías en compañía de la familia.

Protección Civil de Lerdo todavía tiene el dato de cuántos días más pueda seguir corriendo el agua por el río ya que todo depende del almacenamiento de la presa Francisco Zarco y la decisión de la Comisión Nacional del Agua, aunque estiman que pueden ser cuatro días más pero todo depende de los escurrimientos de la parte alta del Nazas.

Personas que acudieron a presenciar el espectáculo del río Nazas comenzaron a introducirse a nadar debajo del puente Plateado en Gómez Palacio, por el cual de inmediato arribó una unidad de vialidad del municipio ya que está prohibido por el riesgo que conlleva.

El nivel ha permitido que haya espectadores abajo del puente plateado en la zona donde están los árboles de lado de Gómez Palacio incluso hay gente que llevó algunas sillas para poder ver correr el río.

Si está en Torreón y tiene pensado acudir a Gómez Palacio o viceversa, salga con tiempo pues el flujo vial sobre todo de Gómez Palacio a Torreón es muy lento por la zona del puente Plateado.