Lagunero José Antonio Safa jugará el México Open 2022

A finales de mes en Puerto Vallarta, Jalisco, el golfista lagunero José Antonio Safa Grajeda, será uno de los representantes nacionales dentro del Abierto de México 2022, cumpliendo uno de sus sueños.

El reciente campeón de la Zona Norte en la categoría de 18 años y menores, que concluyó con su elegibilidad con los Tigers del Campestre Torreón, jugará al lado de sus paisanos Abraham Ancer, los hermanos Carlos y Álvaro Ortiz, Roberto "Bobby" Díaz, Armando Favela, y Santiago de la Fuente, así como el también amateur José Cristóbal Islas.

Para jugar en el México Open at Vidanta, evento oficial del PGA Tour, ganó el clasificatorio Taylor Made Golf, celebrado en Conroe, Texas, que fue exclusivamente para amateurs latinoamericanos. Firmó tarjetas de 71 y 69 golpes para lograr la exención.

(FOTO: ARCHIVO)

El torneo en el Pacífico Mexicano será del 28 de abril al uno de mayo, en el campo de golf Vidanta, Vallarta. Los 132 profesionales disputarán una bolsa que ronda los 7.3 millones de dólares.

El ganador recibirá 500 puntos para la FedExCup, así como una invitación para competir en un selecto número de eventos, encabezados por el PGA Championship del presente año. También para The Players Championship, Masters Tournament, así como el torneo solo para campeones, el Sentry Tournament of Champions, estos tres últimos en 2023.

'OPORTUNIDAD ÚNICA'

"Es un torneo para elevar el nivel, una oportunidad única y la verdad quiero aprovechar al 100 para poder elevar mi golf y aprender de los mejores del mundo", dijo el juvenil lagunero recientemente, acerca de la competencia.

Safa Grajeda confesó días atrás a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que es un deporte que practica gracias a su padre, José Antonio Safa Serrato, quien dirigió por más de dos años el Comité Nacional Infantil y Juvenil de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

(FOTO: ARCHIVO)

Como ejemplo además de la gran leyenda Tiger Woods, también tiene a Jordan Spieth, a quien admira por su estilo de juego y perseverancia.

"El golf es lo que he hecho toda mi vida, no me vería sin él, pues ya es una parte de mí", comentó, además de agregar su gusto por esta disciplina: "Fue por mi papá, él jugaba golf y todos los viernes iba con sus amigos. Ahí me empezó a gustar y agarrar los bastones".

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Apenas en el 2021, tuvo su primer torneo de envergadura acorde a su categoría, el Junior Orange Bowl International en Estados Unidos, en donde a pesar de haber terminado en el puesto 22, fue un primer escalón para obtener el subtítulo en la Copa Zona Centro, solo por debajo del hidalguense José Cristóbal Islas, con quien se topará en Vallarta.

Obtuvo gran experiencia en el Scott Robertson Memorial, The Junior Players Championship y el Under Armour Jordan Spieth Championship. Tres semanas atrás, Toño triunfó en el Sergio and Angela García Foundation Junior Championship, celebrado en la Unión Americana, donde obtuvo el primer lugar con rondas de 75 y 70.

"Me sentí bien y lo gané. La verdad se me han dado los resultados entre los eventos nacionales como los internacionales en este año. El año pasado tuve unos meses complicados, pero luego a agarré un buen ritmo y los resultados se están mostrando", comentó.

El lagunero es esperado en la Universidad de Missouri, institución en el centro de los Estados Unidos que lo buscó y convenció para ofrecerle una beca. Esto además de permitirle estudiar, elevará su nivel de juego.

Por otro lado, confesó su secreto para obtener buenos resultados a nivel local, regional, nacional e internacional: "Controlo mi actitud, cada torneo lo tomo con seriedad, ya sea profesional o amateur, pero también salgo a divertirme".

(FOTO: ARCHIVO)

Su META con los Tigres de Missouri, es estar en el top cinco desde el inicio con el equipo, ya que eso también le ayudará a elevar su nivel deportivo.

SUEÑA CON LA PGA

Del profesionalismo adelantó: "Tengo planeado hacer los cuatro años en la Universidad y luego estar en la PGA. Lo veo un poco complicado, pero no es imposible. Tengo que trabajar muy duro, pero si veo que puedo llegar".

Pero también al oriundo de Torreón le encantaría ir a los Juegos Olímpicos y representar al país, como lo hicieron el año pasado en Tokio, Ancer y Ortiz, mientras que Maria Fassi y la abandera nacional, Gaby López, lo hicieron en la femenil.

"Es una de mis METAS que tengo, un sueño que debo cumplir", pero también habló del nivel competitivo en México: "Hay buenos jugadores, la competencia es alta. En Estados Unidos, en donde lamentablemente no jugaré otro torneo junior porque los jugadores de la categoría van a estar en la universidad, también es alta".

Por último, agradeció el apoyo incondicional de su familia y todos quienes lo han ayudado: "Con mi coach, todos los que me han empujado a ser mejor y desde luego con la Federación por la exención, que gracias a esto ayuda a los juniors de México a elevar su nivel de golf".

140 GOLPES necesitó Antonio Safa para ganar el clasificatorio al México Open 2022.