Lagunero José Antonio Safa conquista el 'MIA'

Antonio Safa Jr. fue profeta en su tierra. En la última ronda del XCIV México Internacional Amateur (MIA) de golf, volvió a tirar bajo par para conquistar el prestigioso campeonato en su club, el Campestre Torreón.

Safa firmó tarjeta de 68 golpes (-3) para con un acumulado de 269 (-15) y quedarse con el título del otrora Campeonato Nacional de Aficionados, consiguiendo además la exención al US Open Amateur.

El surgido de las filas de los Tigers del Campestre Torreón fue paciente y tuvo tranquilidad al ponerse -3 en los primeros 6 hoyos, con birdies en el 2, 4 y 6. Cuando parecía que así cerraría la primera vuelta, llegó en el 9 una de las dos distracciones que tuvo en la jornada dominical.

Pero Safa Grajeda volvió a enmendar el camino con otro "pajarito" en el par 4 del hoyo 11, al mismo tiempo que Dibildox Hassaf, se ponía en la ronda en par de campo tras unos complicados primeros 9 hoyos.

El hoyo 12 no fue bueno para el campeón, y aunque no pudo recuperarse en las siguientes tres banderas, mantuvo la calma para ya no cometer errores, mientras que Dibildox se alejaba con bogey en el 14.

En el 15 ambos pusieron la bola arriba de green, pero no tan cerca de la bandera, por lo que necesitaron dos putts para embocarla. En el 16, Toño la puso en el centro del fairway, mientras que el saltillense la jaló hacia su izquierda.

Safa quedó para águila y aunque falló el putt, firmó el birdie que prácticamente sentenciaba el torneo. El representante del Campestre de Saltillo la puso cerca del green y con un gran tiro de acercamiento también realizó el "pajarito".

En el par 3 del 17, Safa la puso a la izquierda del green, para en su segundo tiro dejar la bola a poca distancia del hoyo, celebrando el par con el puño cerrado, sabedor que tenía la copa en sus manos.

DESENLACE

El comité organizador decidió en el hoyo 18 adelantar las marcas para provocar largos tiros. En vez de salir desde las 450 yardas, lo hicieron desde las 326. A pesar de contar con lago a la izquierda y fuera de los límites a la derecha, además de estar el green protegido con trampas de arena, a lo largo de la jornada dominical, varios elementos buscaron estar cerca de la bandera de un solo golpe.

Pero ni Safa, ni Dibildox ni el colombiano Daniel Faccini que complementó el threesome, mordieron el anzuelo. Los tres salieron con un fierro para luego en su segundo impacto buscar el green. Todos estuvieron para birdie, pero ninguno lo consiguió, aunque Toño se quedó muy cerca, para coronar su gran actuación durante cuatro días.

La segunda posición fue para Dibildox Hassaf (-12) que terminó la última ronda en par de campo, mientras que el tercer puesto fue para Faccini Martínez (-11), que fue el líder tras el corte del fin de semana.

Respecto al XX Torneo Mexicano Internacional de Parejas, Faccini Martínez junto a su paisano Carlos Ernesto Rodríguez, le dieron a Colombia la primera posición, superando por un impacto a Safa Jr, que hizo equipo con Gerardo Gómez, por parte del equipo del Comité Nacional de Infantiles y Juveniles (CNIJ). El tercer lugar fue para los chilenos Lukas y Simón Roessler.

DEDICATORIA ESPECIAL

A pesar de ganar con impresionantes tarjetas de 70, 66, 65 y 68, Safa tuvo que concentrarse al máximo durante los recorridos, luego de perder a su amigo Josepo, quien falleció durante la semana, por lo que le dedicó el título.

"Estoy feliz, sobre todo que hace dos días, se me fue un muy amigo mío, esto fue dedicado a él y a su familia", confesó el ahora jugador de la Universidad de Missouri.