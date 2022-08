Lagunero Carlos Rono busca triunfar en el pop

La Comarca Lagunera sigue siendo un gran semillero de talentos musicales.

Más y más cantautores locales están dando de qué hablar gracias a sus propuestas y ese es el caso de Carlos Rono.

Orgullosamente lagunero, Carlos visitó el programa El Sonidero Lagunero para hablar de su carrera e interpretar dos temas de su autoría.

"Soy cantante, compositor de acá de Torreón, de La Laguna. Comencé mi carrera en 2019 sacando temas míos. He estado en varios conciertos últimamente", comentó.

Carlos dio a conocer que pese a que tiene tres años de haber comenzado de manera formal en los escenarios, tiene una gran preparación previa.

"Toda la universidad estuve en el grupo representativo de teatro. Cada semestre teníamos obra, también tuve un grupo con el que tocaba 'covers' a nivel regional. También estuve en varios festivales musicales".

Rono compartió que en este año ha lanzado dos melodías inéditas que son Medusa y Laberinto.

"A inicios de año lancé Laberinto y recién entregué Medusa, ésta la coproduje. Son rolas que tiene ritmos diferentes entre sí y son más movidas en relación con unas que saqué en 2019 que son muy tristes".

Carlos fue claro en decir que pese a que el género urbano es el que se encuentra de moda, él prefiere apostarle al pop.

"Yo soy mucho del pop. Me gusta el de los ochenta, al igual que el rock. Medusa tiene un sonido ochentero. No planeo hacer mi proyecto reguetonero porque no sería honesto conmigo mismo, pero igual como reto estaría interesante hacer algo urbano".

Por otro lado, Carlos mencionó que ha intentado participar en los programas musicales, pero hasta ahora no ha quedado.

"Audicioné para La Voz, sin embargo, no llegaba a los filtros finales. Ya en 2019 que arranqué mi proyecto, no me interesó mucho audicionar", dijo el artista y agregó que en redes sociales se encuentra como "soycarlosrono".