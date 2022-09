Laguneras, las mejores gimnastas de la región en Nivel 3

Como el mejor equipo de Coahuila e incluso a nivel regional, se colocó la delegación lagunera de niñas pertenecientes a la Academia de Gimnasia Venko, al obtener días atrás, el primer lugar por equipos, en el Campeonato Regional de Gimnasia, correspondiente a la Zona II, que se realizó en Monterrey, Nuevo León.

Trece niñas de Venko, acudieron a este encuentro regional y lucieron en grande, al sumar la impresionante cifra de 40 medallas durante el certamen, incluyendo dos campeonatos regionales y un tercer lugar. En este campeonato participaron gimnastas de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Con su espectacular desempeño, las laguneras avanzaron como el mejor equipo coahuilense e incluso a nivel inter estatal en Nivel 3, al Campeonato Nacional de Clubes por Equipos, organizado y avalado por la Federación Mexicana de Gimnasia, a celebrarse durante los próximos meses. Las pequeñas gimnastas de Venko estuvieron acompañadas por Cristina Ibarra, Érika Lomas y Aldo Saldívar como entrenadores, además de Lourdes y Julio Rosales como jueces , quienes a su regreso a Torreón, felicitaron a las pequeñas por su extraordinario desempeño y las festejaron en la propia academia donde ya se entrenan rumbo al nacional.

Dentro de la delegación lagunera, destacaron desempeños individuales, como el de María Arballo, que se consagró campeona regional All Around en Nivel 3, categoría 10 y 11 años de edad, al lograr el primer lugar en barras y piso, además del segundo puesto en barras y viga. En Nivel 3, categoría 12 y 13 años, Ximena Contreras se coronó campeona regional All Around luego de obtener el primer lugar en barras y piso, tercer sitio en viga de equilibrio y sexto lugar en salto.

Jimena Martínez, de Nivel 3, categoría 8 y 9 años, se quedó con el tercer lugar a nivel regional, tras situarse en el segundo lugar en barras, octavo en viga y piso, además de quinto en salto. Contribuyeron también en la excelente actuación de la delegación lagunera, las gimnastas: Joanna Garza, Alondra Jaramillo, Alejandra Aguirre, Renata Martínez, Rebeca Ramírez, Sofía de la Cruz, Regina Oláis, María Fernanda García, Renata Soriano y Valeria Varela, todas con excelente nivel y dando lo mejor de sí.