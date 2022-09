Lagunera lucha por sus sueños musicales

La cantante lagunera, Diana Roca, se encuentra bastante entusiasmada porque hoy a las 18:00 horas presentará su propuesta musical, My World, en un centro de eventos de Los Ángeles, California.

Para Diana, dicha presentación será un gran paso en su carrera, por lo que la emoción que siente la comparte con sus paisanos a través de una entrevista telefónica que dio a El Siglo de Torreón.

"Me siento muy bien. Ha sido un proceso largo de preparación porque me involucré en casi en todo. Mañana -Hoy- será el desglose de muchas cosas que he estado haciendo desde hace tiempo".

Roca dio a conocer que este jueves ofrecerá algunos "covers" en español e inglés; dentro de un tiempo de igual manera dará a conocer temas inéditos.

"Serán 12 temas ochenteros y otros más viejos, los que voy a cantar, cuatro de ellos los produje con Humberto Gatica (Michel Bublé, Michael Jackson); el resto de los temas los estoy viendo con Cristian Pérez, quien es el ingeniero de Stevie Wonder".

Diana aclaró que no le gusta seguir modas, motivo por el que no desea incursionar en el reguetón, aunado a que ella siempre ha sido fan de la música del pasado.

"Le apuesto a las canciones de antes porque personalmente es lo que me gusta. Le estamos dando un toque fresco. Trabajar con Gatica ha sido gratificante para mí, ya que él ha laborado con artistas que me encantan como Chicago, Michael Jackson, Celine Dion o Barbra Streisand".

Diana externó que a los 9 años se dio cuenta de que quería ser cantante.

"Yo, desde entonces, me visualizaba cantándole a mucha gente en grandes escenarios nacionales e internacionales y ese es el sueño que sigo teniendo y por el que voy a luchar hasta conseguirlo".

A la par de su profesión artística, Roca ha comercializado su propia línea de vinos procedente de Parras, Coahuila.

"Anclados, es mi marca. Es un proyecto de vida. Vamos a exportar a Texas. Ahora, también para mí, es un sueño posicionar el vino mexicano en el mundo. Considero que la música y el vino pueden fusionarse".