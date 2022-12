Lagunera denuncia maltrato a su perrita en aerolínea durante viaje a Torreón

Por medio de redes sociales, una usuaria denunció a la aerolínea Viva Aerobus, luego de que en su viaje de Ciudad de México con destino a Torreón, los trabajadores olvidaran colocar a su perrita en el vuelo.

Identificada en Twitter como Blanca Margarita, señaló que ayer miércoles abordó el vuelo VB1268 desde Ciudad de México a Torreón a las 06:05 para llegar a las 07:45, entregando a su perrita 'Sabina' bajo las condiciones que pide la aerolínea una hora antes del abordaje.

Sin embargo, cuando Blanca llegó a su destino, su mascota nunca apareció en la banda de entrega del equipaje.

Ante dicha situación, la usuaria se dirigió al mostrador en búsqueda de una explicación y temiendo lo peor, una empleada de Viva Aerobus le dijo que 'por error' 'Sabina' se había quedado en Ciudad de México porque olvidaron ponerla en el avión.

"Al preguntar me dijo la encargada con una tranquilidad: FÍJATE QUE TU PERRITA SE QUEDÓ EN CDMX, YO CREO QUE SE LES OLVIDÓ ALLÁ METER A TU PERRITA EN EL VUELO QUE TU IBAS. PERO NTP NOS NOTIFICARON DE INMEDIATO Y YA PUSIMOS A TU PERRITA EN OTRO VUELO, PERO DE OTRA AEROLÍNEA DIFERENTE A NOSOTROS: Aeroméxico, en el vuelo 102, con llegada a las 10:20 am".

Blanca señala que para 'tranquilizarla', la empleada le mostró unas fotos de su mascota junto a los trabajadores de Aeroméxico, comprobando que estaba viva y bien, pero que sólo le queda 'sentarse y esperar dos horas a que el vuelo llegara'.

Por fortuna, la perrita llegó a salvo a los brazos de su dueña, sin embargo, la transportadora en la que venía 'Sabina' llegó rota, lo que le hace pensar que en algún momento su mascota sufrió de maltrato.

"NO ES SEGURO VIAJAR CON NUESTROS PERRITXS POR Viva Aerobus y Aeroméxico. Hasta ahorita solo me han dicho que meta mi queja y que ellos me contactan dentro de 4 días para el reembolso total de mi transportadora kennel y de los vuelos de Sabina".