Ladrón intenta huir tras persecución en Gómez Palacio y termina lesionado

Un hombre terminó herido de una pierna al intentar huir de varias personas luego de que presuntamente entró a una casa a robar y fue perseguido por varios vecinos del sector.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del miércoles, cuando un habitante de la colonia Mayagoitia se percató que un hombre se encontraba al interior de su vivienda.

El hombre, identificado como Francisco, dio aviso a las autoridades a través de una llamada al servicio estatal de emergencias 911, para que acudieran al lugar y detuvieran al hombre.

El presunto ladrón fue identificado como Jesús "N", alias "El Flaco", quien se encontraba en la azotea cuando Francisco lo interceptó, por lo que el hombre intentó huir corriendo hacia otras viviendas.

Otros vecinos de la calle persiguieron al sujeto, por lo que éste, al intentar brincar a otra azotea, cayó hacia un terreno baldío, resultando con una fractura en el pie y quedando inmóvil.

Elementos de la Policía Municipal llegaron a la colonia antes mencionada y de igual forma una ambulancia de la Cruz Roja se dio cita en el lugar para atender al hombre.

Paramédicos confirmaron que Jesús "N" presentó una fractura en el tobillo izquierdo, por lo que tuvo que ser trasladado hacia un hospital de la ciudad, en donde el médico a cargo indicó que el hombre tenía que ser intervenido.

Debido a que el presunto ladrón no sustrajo nada de la vivienda, no fue detenido, por lo que serán los vecinos del sector quienes decidirán si interponen o no una denuncia formal ante la Vicefiscalía.