¿La vida era más fácil? Estos eran los propósitos de Año Nuevo de los mexicanos para 1988

Siempre se suele escuchar hablar a las personas de generaciones anteriores decir que la "vida antes era mejor", o más "fácil". La nostalgia es un sentimiento inevitable en los seres humanos, pero, ¿en verdad, las cosas eran mejores antes?

En YouTube, el canal oficial de N+ Archivo, contiene entre su contenido varias entrevistas viejas con personajes que van desde figuras del entretenimiento como Celia Cruz, María Rojo o el deportista Diego Armando Maradona y el escritor Julio Cortázar.

Llama la atención, que a tan solo semanas de que el año 2022 termine, entre sus videos, hay uno en especial del año 1987, en donde se hace un sondeo a ciudadanos mexicanos de todas las edades, quienes expresan cuáles son sus deseos para el año 1988.

Entre las peticiones, se escucha hablar a unos niños pedir "menos guerras", a otras amas de casa hablar de la crisis económica ante el precio al alza de la tortilla, o incluso peticiones políticas a favor de la democracia.

"Pues yo espero que ya no haya tanta miseria, que ya no haya tanta pobreza. Ya realmente, como dicen, que vigilar los precios, que realmente los vigilen. En Ciudad Jardín hay carnicerías que dan la carne mucho muy cara, dicen que hay un límite, ¿cuál limite?, si nunca lo respetan. El huevo dicen que, por decir algo, va a estar a 2,000 pesos, lo dan a 3000 pesos. La leche, la suben como se les da, la gana, el pan, la tortilla, es una porquería. Si no se come al momento, aunque sea masa cruda, ya no sirve para dos horas después. La tortilla sube y sube, y no meten calidad de maíz. Si la suben, que metan una calidad que valga la pena. Que se pueda comer, que el pobre, aunque tortilla con sal, la coma con gusto, que no coma cuero duro", fueron las declaraciones de una mujer.

¿Cuál era la situación de México en 1988?

Hay que destacar que durante 1988, la economía mexicana se desarrolló en un contexto que había condiciones externas adversas.

El comportamiento de la economía mexicana estuvo determinada por el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), según indica un documento del Banco de México.

Cabe señalar que dicho pacto, fue un acuerdo político económico que se firmó el 15 de diciembre de 1987, cuando estaba al frente de la presidencia de México, Miguel de la Madrid.

Este pacto surge frente a la crisis económica del sector público. Su objetivo principal era evitar que el país cayera en una situación de hiperinflación y que la población viera afectado todavía más su poder adquisitivo.