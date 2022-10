En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir a un viejo amigo, no hablo por la edad, sino porque nos conocemos hace tiempo. En lo personal, lo quiero, respeto y admiro. Jorge Reyes Casas, quien además está en las grandes ligas, actualmente preside Coparmex Laguna.

=>Jorge, es un verdadero gusto para El Siglo de Torreón el que estés aquí en el foro de Siglo TV.

Un gusto, un honor. Una institución que respeto tanto, que ha hecho tanto bien para la Comarca Lagunera, para el estado de Coahuila y Durango. El que se me tome en cuenta para estas entrevistas es un honor, agradecidísimo y a ver qué sale.

=>Generalmente se empieza desde el principio, llegamos a donde estamos por el comienzo, pero también existe un elemento que nos ha interesado incorporar en estas entrevistas: la disrupción, para que jóvenes y nuevas audiencias conozcan, de otra manera, qué es lo que hacemos. Por ello, te propongo situarnos en un 3 de enero de este año, cuando llegas a la presidencia de Coparmex Laguna, justamente al conmemorarse los 50 años de su fundación.

Sí, en este año se cumplen 50 años de la historia de Coparmex. Para quienes no lo sepan, Coparmex es "Confederación Patronal Mexicana". Una confederación es la suma de muchos sindicatos y nosotros somos el sindicato independiente de empresarios o de patrones más grande de la Comarca Lagunera y en general de México. Y sí, el 3 de enero me tocó el honor de poder ser y llevar los destinos de Coparmex durante dos años; es una responsabilidad grande en un tiempo importante donde están pasando cosas, donde tenemos que unirnos, donde tenemos que trabajar los empresarios más allá de nuestras trincheras. Muy contento de poder abanderar los esfuerzos de esta gran organización patronal. Queremos incidir en el país que queremos ver en un futuro.

=>Lo cierto es que Coparmex nunca fue para ti una organización ajena. Tú ya estabas en Coparmex, fuiste vicepresidente.

Sí, yo fui vicepresidente dos años. Mi amigo Fernando Menéndez, al cual le mando un saludo, me invita a participar y directamente entré como vicepresidente. Empecé a entender la organización, estuve en varios "Encuentros por México", que es el foro donde nos reunimos todos los empresarios a nivel nacional para ver cuáles serían los destinos de Coparmex en los próximos años. Participé en tres "Encuentros por México" previo a ser presidente y la verdad es que gran parte de mi actividad en Coparmex viene de haber estado previamente en otros consejos.

Primero con Diana Torres y con Miguel Crespo en la Asociación "Vamos Por México"; después en "Laguna Yo Te Quiero", fuimos de los consejeros fundadores; y luego estuvimos en la Asociación Cívica de La Laguna, de la cual también me honró ser vicepresidente. Ahora ya en la presidencia de Coparmex estoy muy contento de poder trabajar y poder sumar lo poco o mucho que sé en función de cómo le hacemos para trabajar de la mano y mejorar la Comarca que todos queremos.

=>Ya iremos entrando en materia poco a poco, pero esto es producto de muchas cosas, el que hoy presidas Coparmex. Tienes varias facetas: una enorme, larga y respetada participación desde la trinchera ciudadana. Las asociaciones que mencionas han puesto el ejemplo de que siempre debemos ser proactivos. La empresa que fundas, AEME Asesores en Mercadotecnia, cuyo eslogan es: "Convirtiendo datos en historias de éxito". Entonces, no te es ajeno el saber incidir y generar cambios. Ahora, regresando al tema Coparmex, hay veces en la vida que nos ocurren "A" o "B". "A" es que nos avienten al lado profundo de la alberca, que puede ser una gran oportunidad; o "B", que implica tener ya un conocimiento. Tú hablas de conocimiento. Este conocimiento de estar en Coparmex antes, de ver cómo funciona, de tener interlocución con otras cámaras te permitió, imagino, esbozar un plan de acción y distinguir tu gestión. El otro día, si me permites cometer una infidencia, me contabas que tú has querido darle a Coparmex un cambio positivo en cuanto a cómo has integrado grupos de trabajo.

Sí, mira, aquí me tengo que regresar al tema de "Laguna Yo Te Quiero". En el 2013, cuando fuimos la quinta región más insegura del mundo, un grupo de ciudadanos se dio a la tarea de crear una organización que generara participación ciudadana. Iván Gutiérrez fue el que empezó a juntar gente y algo que yo le aprendí a Iván fue el tema, y algo que yo también he aprendido a lo largo de mi vida, es que más vale pequeños esfuerzos de mucha gente a un gran esfuerzo de una sola persona.

Bajo ese esquema, me quedó claro que era más importante en estos momentos el quién y después el qué. Empecé a pensar en ciudadanos que fueran empresarios exitosos, pero no solamente que tuvieran esa característica. El éxito económico y el éxito es una parte importante, pero también me interesaba mucho que tuvieran un profundo amor por México. En pláticas con gente, se les veía el profundo amor por México. ¿Cómo se les veía?, decían: "Oye, ¿qué podemos hacer?", "¿cómo podemos sumar?" O ya los conocía de organismos donde le dedicaban tiempo, dinero, esfuerzo, energía a hacer algo por su región.

A varios de ellos los busqué en lo individual y les dije: "oye, súmate a Coparmex, creo que ahorita es el momento donde podemos hacer algo por la región, donde podemos incidir desde esa plataforma a nivel nacional, tienes un cobijo y un paraguas importante que nos puede a ayudar a trabajar más coordinadamente con un apoyo nacional".

A algunos les tuve que hacer "manita de puerco" porque me dijeron: "Jorge, voy saliendo de tal consejo, voy saliendo de tal presidencia, ando cansado". Les pedí que me echaran la mano y, después de muchos ruegos, hice una combinación bastante interesante en Coparmex de empresarios jóvenes, empresarios entre los 35 y 50, pero también manteniendo parte o gran parte del consejo que venía desde tiempos de Fernando, de los cuales yo veía que era gente participativa. Bajo ese esquema, creamos un consejo bastante interesante combinado entre empresarios jóvenes exitosos, con gente también no tan joven pero que tuviera una profunda identidad de cómo hacer algo por la región.

Ha sido muy satisfactorio para mí, de repente, te lo comentaba el otro día cuando estábamos echando un café, estar en las juntas de Consejo y yo no participar. Decían: "yo, el consejero de Innovación, traigo este foro que quiero organizar. "Yo, el consejero de Educación, propongo este foro que quiero hacer". O el consejero de Laboral proponiendo otras cosas. Cada uno está organizando algo. Aparte, creo que, de tener tres comisiones de trabajo: Fiscal, Laboral y Educación, ahorita tenemos alrededor de 14 presidentes de comisiones y cada presidente está trabajando en un área. Entonces, ahí se explican muy bien los pequeños esfuerzos de mucha gente, porque es mejor que un gran esfuerzo de un presidente. Esa parte a mí me llena de satisfacción: verlos trabajar, que presenten proyectos. Como es gente movida y con energía, me hablan al siguiente día diciéndome: "yo quiero presentar en la siguiente junta de Consejo esta idea que traigo y quiero ver cómo la ejecutamos. Eso está haciendo que Coparmex se esté dinamizando de una manera importante.

=>Me parece muy interesante la amalgama. Jorge y yo somos contemporáneos, hemos vivido muchas cosas. Todas las etapas de la vida tienen una magia increíble, creo que a los 40 ves resultados, has cometido errores, pero te encuentras en una posición de solidez. Además las generaciones más jóvenes, que nos inyectan nuevas ideas, combinado con la experiencia de los que tienen 70, entonces, lograr esa mezcla, tal amalgama, resulta maravilloso. Significa entender algo: nuestra generación ya ocupa los espacios de decisión más importantes y en algunos años, cuando tengamos 50, serán todavía más relevantes. Quienes tienen 70 u 80 poseen una trayectoria invaluable, pero también los jóvenes. Existen muchos organismos o empresas, que no entienden la importancia del relevo generacional.

Definitivo. El relevo generacional no quiere decir que la gente más grande o no tan joven no tenga esta energía. Yo conozco a mucha gente que no es tan joven y que tiene una energía que ya la quisiera yo, pero muchas veces esta confrontación de ideas, además, no es nada más llevarte a tu consejo a gente joven por ser gente joven, sino personas que ha demostrado estar en puestos de responsabilidad, en presidencias de comisiones, en presidencias de organismos, en la presidencia misma de sus empresas han hecho muy buen trabajo. Su misma trayectoria los lleva a estar en estos lugares.

Muchas veces no sabían por dónde empezar, yo creo que esa parte es fundamental en el tema de la participación ciudadana. Mucha gente tiene ganas de hacer algo por su país y por su región, pero no saben dónde sumarse, a quién acudir, y hay mucha gente que lo hace por sí sola y con sus esfuerzos individuales; pero yo creo que la unión es la base de la transformación, la unión es la base del crecimiento.

Si andamos varias personas haciendo cosas, pues qué mejor que unirnos en un lugar y no quiero decir que Coparmex sea el único lugar. También está Fomec, también están las diferentes cámaras empresariales, hay varios lugares donde puedes empezar a involucrarte, a empezar a participar, pero hoy nuestro país nos está pidiendo meternos. Yo siento que, durante mucho tiempo, los empresarios se quedaron en una isla, una isla que era la isla de la rentabilidad, la isla de ganar y perder recursos.

Hace poco veía una conferencia donde uno de los expositores decía: "cuando llegues con el Creador, no te va a preguntar si tu estado de resultados estuvo en negro o en rojo. Cuando llegues con el Creador o con la figura divina con la que tú creas que vas a llegar cuando mueras, él te va a preguntar qué hiciste por la gente que te rodeaba, qué hiciste por tu comunidad. ¿cómo ayudaste a que tu paso por esta tierra se haya convertido en un mejor lugar para vivir?".

Esa es una frase que atesoro. ¿De qué sirve el talento? ¿De qué sirve la inteligencia? ¿De qué sirven los conocimientos? ¿De qué sirven los estudios si no los usas para hacer de tu región un mejor lugar para vivir?

Durante mucho tiempo yo sentí que era jalar para tu propio molino, jalar para tus propios intereses, empezar a ver solamente el recurso, la rentabilidad, el "cuánto dinero tengo" y "cómo le hago para generar más". Hoy en el país, y en parte también por una narrativa a nivel nacional de varios organismos o de varios gobiernos, que dicen que los empresarios son los malos de la película y hasta cierto punto tienen razón, porque durante mucho tiempo se dio el crecimiento económico, durante décadas se dio, pero también de la mano del crecimiento económico se daba el tema de la desigualdad, el tema del incremento a la pobreza.

Es importante hacer un alto en el camino y visualizar cómo le hacemos para lograr este crecimiento económico, pero también involucrarnos en sociedad porque en la manera en que nos involucremos, creo que podemos ser más fuertes y podemos ayudar. No nada más es hacer contrapeso y criticar, sino cómo le hago para proponer.

Ese talento, esa inteligencia, esas ganas que tienen muchos empresarios, se pueden reflejar en un lugar en donde todos pensamos cómo le hacemos para llevar a La Laguna a lugares donde todos queremos que esté, donde nuestros chavos, cuando se gradúen, tengan empleo y no batallen tanto en encontrarlo o no haya tanta migración, donde realmente las empresas grandes de China o de otros lados piensen en La Laguna como una región dónde venirse. Todos esos temas donde a lo mejor esos núcleos de desigualdad tan importantes en la región se vayan disminuyendo.

Durante muchos años, y esto lo aprendí también en "Laguna Yo Te Quiero", decíamos: "eso es chamba del Gobierno, eso lo tiene que hacer el Gobierno" y sí, hasta cierto punto, pero cuando el Gobierno no puede, por eso surgen estas organizaciones y por eso es importante que te involucres. La mejor manera de exigir en sociedad es haciendo.

Yo me acuerdo del primer proyecto de "Laguna Yo Te Quiero", cuando sacamos a 42 mil personas a limpiar y fue el movimiento de participación ciudadana más grande de la historia de manera reciente, mucha gente nos decía: ¿por qué van a limpiar si eso le toca al Gobierno? Pero terminando de limpiar, automáticamente podíamos exigir porque la gente salió a la calle y dijo: "mi ciudad está bien marrana, yo ya limpié por ti, ¿ahora cómo le vas a hacer para mantenerla limpia por nosotros?". La mejor manera de exigir es haciendo y de esa manera es como en Coparmex ahorita estamos trabajando de la mano de un montón de empresarios, que están haciendo cada uno desde sus comisiones, esfuerzos en cada una de sus áreas, y esa parte es muy padre.

50años cumple de fundación la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).