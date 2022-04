La triste historia de Benito, el 'huésped' de la Plaza de Armas en Torreón

Benito tiene 75 años de edad, vive solo, ya sus facultades físicas y mentales están muy mermadas, duerme todas las noches en una banca de la Plaza de Armas de Torreón y vive de la generosidad de las personas que acuden de manera regular a ese sitio y le dan algo para que se alimente.

Entrevistado en la banca donde tiene un cobertor y acostumbra dormir, junto al kiosco de ese paseo público, Benito dice que nació en Torreón durante el año de 1946, pero no sabe cuál es su edad.

Cuenta que de joven anduvo de acá para allá, tuvo varias novias, pero no se casó en su momento y fueron pasando los años, sus hermanos han fallecido y solo tiene una que vive desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos.

Benito conoció varias ciudades del país e incluso de Estados Unidos cuando era joven y nunca se preocupó de tener una casa para vivir su vejez, aunque no sabe explicar con certeza por qué no hizo algo y recuerda que de niño vivió con sus padres en una casa muy grande del abuelo, allá en la Compresora.

Aquí en Torreón tiene familiares, sobre todo sobrinas y sobrinos que residen en la colonia Torreón y Anexas y la Compresora, pero no recuerda si lo han invitado a vivir con ellos.

Un conocido de Benito comenta que sí tiene familiares, pero él no ha querido ir a buscarlos para que lo ayuden y pasa todo el día en la plaza, aunque ya sus facultades físicas y mentales van disminuyendo.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Personas que conforman un grupo de Morena en esa plaza, le ayudaron a registrarse para obtener su pensión y en enero pasado lo llevaron a cobrar los 3,850 pesos, pero no le dieron su dinero, “porque se lo iban a cuidar para que no se lo robaran”.

Dice que no le daban nada, aunque le prometieron 50 pesos diarios para su comida. Ahora no pudo cobrar la doble pensión de 7,700 pesos que entregaron en marzo, porque no tiene una identificación oficial y no sabe cómo hacerle, de tal manera que sigue viviendo de la caridad de la gente.

Durante la entrevista, otra persona se acercó y le dio un pan de dulce para que almorzara algo, y así hay otras personas más que le dan dinero o algún tipo de alimento.

De esa forma sobrevive Benito. Aunque hay algunos asilos para ancianos en Torreón y la Región Lagunera, cobran para su sostenimiento, pero Benito no tiene la posibilidad de pagar y mientras tanto sigue viendo la vida pasar hasta que el Creador le permita hacerlo.