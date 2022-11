'La recontracag…', habla Matías Vuoso sobre el penal fallado en la final contra Toluca

Vicente José Matías Vuoso es sin duda alguna uno de los exjugadores del Club Santos que más quiere la afición.

Sus “aguerridos” goles han sido de los más gritados y bailados con su característico sello en la historia del equipo lagunero. Sin embargo, hay un momento amargo que vive en la memoria de Matías. El penal fallado en la final ante Toluca.

Siendo entrevistado por David Medrano para su canal de YouTube, narró qué fue lo que ocurrió después de aquel disparo a la portería que no le salió nada bien.

“Al final hubo una fiesta, porque estaba preparada con la gente de la cervecería. Prepararon la fiesta, igual terminó y no decíamos nada (no hablaron entre los jugadores sobre lo que pasó). Yo la verdad lo único que pensaba era lo que le iban a decir a mis hijos en la escuela, a veces son crueles, me carcomía la cabeza, no podía dejar de pensar en eso (...) a veces esas cositas te van mermando y no te dejan enfocarte en lo que realmente te tienes que enfocar. Tienes que ser muy fuerte de la cabeza.

“Le quise pegar igual que en la semifinal, fuerte a en medio. Practicamos todas las veces, es más, el Hacha se lesiona practicando penales. (...) La recontracagué, le pegué mal. Me quería encerrar en mi cuarto y no salir más.

Antes de patear, Oswaldo casi la ataja y se termina ahí. Qué sé yo. (...) Esa final la merecíamos ganar en el partido (...) fuimos superiores ampliamente, merecíamos ganar”, compartió sobre el duelo que terminaron ganando los Diablos Rojos del Toluca en el Torneo Bicentenario 2010 de Liga MX.

VER EN EL VIDEO AL MINUTO 38:44

Matías Vuoso, quien actualmente tiene 41 años de edad, logró ser considerado por mucho tiempo como el mejor jugador extranjero que había pasado por el futbol mexicano, siendo todavía el segundo mejor goleador en la historia (107) de Santos Laguna, por debajo de Jared Borgetti (205). Además, tuvo su paso por importantes instituciones como Club América, Atlas, Chiapas y Cruz Azul.