'La prensa regional tiene una mayor responsabilidad', señala Andrés Oppenheimer

El multipremiado periodista Andrés Oppenheimer, columnista de esta casa editorial, y colaborador de The Miami Herald, The New Herald y la CNN, dio su perspectiva sobre el panorama de la democracia en América Latina y el papel que juega el periodismo actualmente.

La situación en la región ha venido a preocupar a diversos analistas y expertos en la materia, debido a que Gobierno democráticamente electos (derecha e izquierda) han venido a atentar contra las instancias judiciales e instituciones electorales.

Desde el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, hasta los embates legales en México contra consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), o el encarcelamiento de contendientes opositores en las elecciones generales de Nicaragua, son muestra de cómo la democracia se muestra vulnerable en la actualidad.

Oppenheimer ha asegurado, a través de múltiples artículos de El Reporte Oppenheimer, que incluso existe una falta de política dura por parte de la administración del presidente Joe Biden para contener estos retrocesos.

-¿Cuál es el panorama actual de la democracia en Latinoamérica y que papel juega el periodismo en la región?

El panorama es triste, preocupante, más que preocupante, incluso se podría decir que lamentable, porque apenas hace cinco o 10 años con excepción de una dictadura en Cuba y Venezuela, prácticamente todos los países latinoamericanos eran democracias plenas, y hoy en día esa cifra se ha reducido.

Fíjate que tenemos en Cuba y Venezuela una dictadura desde hace varios años, pero ahora tenemos una en Nicaragua, pues estas últimas elecciones fueron un chiste. El presidente (Daniel Ortega) apresó a los siete principales candidatos opositores antes de las elecciones.

Y bueno, hay países donde hay democracias híbridas, donde presidentes autoritarios están metiendo mano al sistema judicial, al sistema legislativo, tanto en países de derecha como en países de izquierda; está pasando desde Bolivia, hasta El Salvador, y en menor escala con tambores de amenazas en el propio México y Brasil.

No es una cuestión de ideologías, es una cuestión de erosión de la democracia que estamos viendo en todas partes, empezando en Estados Unidos, donde la decisión del expresidente (Donald) Trump de desconocer las elecciones generales del 2020.

-Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, ante la Cumbre de las Américas, ¿Cómo va a afrontar un desafío internacional cuándo la cicatriz del asalto al Capitolio sigue tan latente?

La gran ventaja que tenía Estados Unidos hasta hace poco es que, relativamente hablando, podía predicar con el ejemplo. Un presidente legítimamente electo, un parlamento legítimamente electo, un sistema judicial independiente, etcétera.

Ahora es un poco difícil que se predique con el ejemplo, porque aunque hoy por hoy sigue siendo una democracia, esa democracia está siendo cuestionada por gran parte de ese país, el 80 por ciento de los republicanos creen en las mentiras de Trump.

Es una democracia que le va a costar caro (a Biden) y además predicar con ejemplo cuando gran parte de la población está comprando teorías conspirativas que han sido desechadas por todos los órganos de este país.

Yo creo que en esta Cumbre de las Américas, a Biden le va a costar ejercer ese rol de liderazgo que siempre trató de tener Estados Unidos.

-Expertos alertan que la tecnología debilitará la democracia, según una encuesta del Pew Research Center, ante ello ¿Cómo podemos observar el sometimiento de los canales de información en detrimento de la democracia en la región?

Estamos viviendo un momento súper peligroso en todos lados, por ejemplo, nosotros en la prensa somos unos de los pilares de la democracia, y un presidente autoritario que mete mano a los sistemas judiciales, a los sistemas electorales y a la prensa independiente…

… Sobre todo en la prensa regional, ustedes por ejemplo, El Siglo, el Miami Herald, la prensa regional es más importante que nunca, pues los grandes diarios nacionales, o bueno, alguno que otro, están bajo mucha presión económica, entonces, si dejamos de existir ¿Quién va a denunciar la corrupción a nivel local?, ¿Quién va a defender los derechos democráticos a nivel local?, los grandes medios nacionales no lo hacen, tienen los recursos pero no tienen el interés.

La prensa en general y la prensa regional en particular tienen hoy en día una responsabilidad, quizá mayor que nunca.

-A su perspectiva, ¿Qué ha dañado más a la prensa latinoamericana? ¿El contexto institucional, mercado, sanciones o la inseguridad?

Yo te diría que depende del lugar, si vives en Tijuana probablemente sería la inseguridad, acaban de matar a una periodista (Lourdes Maldonado), la segunda en menos de un mes.

En términos particulares te diría que depende del lugar, pero en términos generales, te diría que son las redes sociales y las noticias falsas, pues son las que nos están causando un tremendo dolor de cabeza y un tremendo daño.

El sistema de las redes sociales es fundamentalmente perverso, en el sentido que grandes empresas tecnológicas necesitan, de alguna manera, las noticias sensacionales para mantenernos pegados a la pantalla.

Yo siempre creí erróneamente que las redes sociales ganan conforme a sus números de seguidores, pero no es así, ganan por el tiempo en pantalla, ellos quieren que tú te quedes el mayor tiempo para poder vender la mayor cantidad de publicidad posible.

Estas plataformas están decididas en mantenernos el mayor tiempo posible. Es la historia que aprendimos todos en el periodismo, "Pero muerde hombre" no es noticia, "Hombre muerde a perro" sí es noticia.

Entonces si tienes a un inconsciente médico en Australia que te dice que no te vacunas será alcanzado, pero si tienes a uno más sensato que te dice que lo hagas como con otras enfermedades, tendrás menos.

La prensa hoy, la prensa tradicional tiene que ser más moderna que nunca y tenemos que lograr un control de calidad. Nosotros por eso levantamos el teléfono, preguntamos e informamos, y cuando metemos la pata, que lo hacemos, lo reconocemos, decimos y corregimos.