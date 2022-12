La Peña Beisbolera: La Liga Mayor de La Laguna

De acuerdo a lo que escribe Héctor Pimentel Talamantes en su libro "Por los diamantes laguneros" (2014), que es la historia de la Liga Mayor de beisbol de La Laguna, este circuito se fundó gracias al apoyo de esta casa editorial de El Siglo de Torreón, a iniciativa de don Francisco G. Durón, editor de la sección deportiva de este diario.

La respectiva convocatoria se publicó el 19 de noviembre de 1948 y la temporada dio inicio escasamente dos semanas después: el sábado 4 de diciembre de 1948 con la participación de cuatro novenas -como antes se acostumbraba decir--, que fueron: Fundición Peñoles, de la ciudad de Torreón, Pepsi Cola, de esta misma ciudad, Transportes Laguna como representativo de Gómez Palacio aunque integrado con buen número de peloteros de equipos lerdenses, y "Forrajes y Semillas" (también conocido como Mutualidad) de San Pedro de las Colonias.

Cuatro equipos en total con sede en los tres más importantes centros urbanos de la región: Torreón, Gómez Palacio y San Pedro.

Desde el principio quedó claro que no se trataba de una liga de aficionados, de las que había no pocas por todos los rumbos de la Comarca, tanto en el área urbana como en la rural. No era pues un circuito amateur. Pero en sentido estricto tampoco un circuito de tipo profesional. Nacía una liga de desarrollo, de desarrollo de peloteros con vistas a ser profesionales, que se empezó a conocer como semiprofesional, quizá la primera o de las primeras ligas semiprofesionales que surgieron y se consolidaron en numerosas regiones del país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

En esa primera temporada de la Liga Mayor de La Laguna participaron peloteros que en su tiempo eran ya reconocidos como jugadores de calidad, entre otros Tomás "Sarita" Murillo, Antonio "Aguilita" Madrid, Moisés Lara, Tomás Martell, Leo Rodríguez, Othón Luna, Guillermo "Memo" González y José "Zacatillo" Guerrero, entre otros. De entre ellos emergieron dos jugadores estelares de la pelota mexicana y hoy miembros del Salón de la Fama del beisbol de nuestro país: Leo Rodríguez y Pepe "Zacatillo" Guerrero. Como representantes de la primera temporada de la Liga Mayor no estuvo mal.Sea este texto antecedente de una siguiente entrega en la que se hablará de los dos circuitos semiprofesionales que a partir de este año funcionan en la región.

Nota: Sujeta a confirmación, el próximo martes 20 de diciembre, a las 7:00 pm, se llevará a cabo la reunión con Jorge "Charolito" Orta, con todos los aficionados que deseen estar presentes. Será en el lugar de costumbre, de Av. Juárez y calle Ramón Corona.