La originaria de Torreón, Frida Reynoso, compite por Coahuila en Mexicana Universal

La concentración de Mexicana Universal, en su edición 2022, ya comenzó en San Luis Potosí y Coahuila cuenta con una digna representante.

Se trata de la joven Frida Reynoso, quien es oriunda de Torreón, pero actualmente vive en Piedras con su familia, y es que su padre trabaja allá.

Antes de viajar a San Luis, la joven visitó El Siglo de Torreón para dar los detalles de su participación en Mexicana Universal, que preside Lupita Jones y cuya gran final será el 21 de mayo, misma que pasará por Imagen TV.

Con su corona puesta y una expresiva sonrisa, Reynoso reveló cómo fue que obtuvo la corona estatal.

"En este caso me eligieron por medio de un casting virtual. No sé cuántas chicas participaron, pero yo mandé mis videos y un día me notificaron que había sido seleccionada", expresó.

Reynoso sabe bien que, "El que persevera, alcanza", y es que en diversas ocasiones la chica participó en el certamen, hasta que por fin logró ganarlo.

"En 2017 quedé en segundo lugar en Mexicana Universal Coahuila; luego, en 2018 figuré y no quedé y en 2021 volví a intentarlo y ahora sí quede; no hay duda de que, 'la tercera es la vencida'", comentó.

Bastante segura, Reynoso compartió las cualidades que tiene y que esperan la hagan brillar en el concurso, en el que compite con otras 31 jóvenes.

"Creo que soy original y disfruto todo momento. Soy muy perseverante y empática, creo que estas dos últimas características me pueden hacer ganar".

Frida Reynoso externó que confía en que logre trascender en Mexicana Universal y con ello representar a nuestro país a nivel internacional.

FOTO: MIXTÉ ANTUNA / EL SIGLO DE TORREÓN

"Mi objetivo es ganar el título mexicano para ir a Miss Universo u otros certámenes, ya que de Mexicana Universal salen diferentes coronas para eventos diversos".

La lagunera dio a conocer durante la charla que además del modelaje se ha preparado en otras vertientes.

"Hace un año me gradué de la carrera de Medicina de la UA de C. Me gustaría hacer la especialidad en Ginecología. Mi idea es combinar la medicina y los certámenes de belleza", expresó la nacida en Torreón.

Por otro lado, Reynoso dio a conocer que algo que también la mantiene ocupada es la creación de un proyecto social.

"Se llama Saludando. Se trata de consulta y atención de primer contacto a todos los pacientes vulnerables que no tienen ese acercamiento con los diversos sistemas de salud; también nos dedicamos a entregar medicamentos".

Algo que destacó ampliamente Frida es el apoyo familiar que ha recibido en todos los ámbitos de su vida.

"Mis padres son una parte muy importante del porqué estoy aquí y sin ellos no habría logrado nada".

La joven expresó que la forma en la que sus paisanos pueden ayudarla es estando al pendiente de sus redes sociales, en todas aparece como Frida Reynoso.