La Liga MX endurece protocolos: ¡73 personas expulsadas de los estadios!

La Liga MX informó que producto de los diversos operativos de seguridad y la cero tolerancia que se aplica ante cualquier alteración del orden, manifestación de violencia o discriminatoria, en la Jornada 11 se desalojaron a 73 personas de los diferentes inmuebles que tuvieron actividad.

Desde un comunicado en la página oficial de la Liga, aprovecharon para agradecer el trabajo realizado en conjunto entre la Dirección de Seguridad y Comisarios y los clubes, así como las diferentes corporaciones de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno y de seguridad privada para la planeación y ejecución de los distintos operativos cuya prioridad es salvaguardar la integridad de los aficionados.

La Jornada 11 contó con más de 6 mil 500 elementos de seguridad que aplicaron los protocolos y detectaron diversos incidentes para desalojar a un total de 73 personas, por alteraciones al orden público y manifestaciones discriminatorias. El partido del cual más personas fueron desalojadas fue el choque entre Mazatlán y América, con 30 personas obligadas a irse del inmueble por desorden.

FOTO: ARCHIVO

A continuación, el desglose de los partidos y cantidad de personas desalojadas en esta jornada de la Liga MX:

- Puebla vs. Juárez: 3 personas- Mazatlán vs. América: 30 personas- Cruz Azul vs. Querétaro: 4 personas- Tigres vs. Necaxa: 1 personas- Chivas vs. Pumas: 15 personas- Toluca vs. Pachuca: 10 personas- León vs. Atlas: 4 personas- Tijuana vs. Rayados: 6 personas