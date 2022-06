La libertad de expresión es necesaria para regular las tentaciones de abuso de poder : Aispuro Torres

En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, destacó que no solo se celebra la libertad de expresión sino uno de los derechos humanos fundamentales necesario dijo "para regular las tentaciones de abuso del poder".

Además comentó que "garantizar el ejercicio libre y pleno del periodismo debe ser una obligación del estado, es una obligación del gobierno y así lo hemos hecho en esta administración; en Durango hemos avanzado sustancialmente en esta tarea", aseguró.

En ese sentido recordó la creación de la Ley de Protección a Periodistas que aseguró se ha vuelto un referente nacional, "y que hoy dicho por los mismos comunicadores se busca replicar en otras entidades, las y los reporteros, articulistas, columnistas, periodistas gráficos, son los que le dieron vida a esta ley; reconozco las largas jornadas de trabajo que llevaron a cabo en la contribución muy importante para que se creara este nuevo marco jurídico con el respaldo del órgano facultado para crear, para modificar las normas jurídicas que nos rigen qué es el poder legislativo".

El gobernador también agradeció el apoyo de los diputados para que esta ley fuera una realidad y además anunció la publicación de los reglamentos necesarios para su puesta en marcha.

"A quién también agradezco a las y a los diputados locales esa disposición para poder haber creado este nuevo marco jurídico que hoy es una realidad para proteger a quiénes se dedican a informar; hoy quiero decirles que como me comprometí no solo publicamos en su momento la ley, las reformas que les hicieron a la misma si no hoy hemos publicado ya el reglamento que le dará vida a esta ley".