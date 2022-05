'La Josa' disfruta su presente

La cantante, María José , ha estrenado hoy el sencillo de nombre, Me quedo aquí abajo.

Se trata de una versión del tema que compuso Laureano Brizuela y que trascendió en el pasado en la voz de Ednita Nazario.

La llamada "Josa" ofreció ayer una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que dio los detalles de su próximo disco de covers y de su retorno a la Comarca Lagunera el próximo 18 de junio.

-¿Cómo estás?

Muy contenta de platicar con ustedes.

-Me quedo aquí abajo, ya se estrenó en todos lados, ¿Cómo te sientes ante la buena respuesta que ha tenido la rola?

Feliz, muy feliz. Estoy contenta de que por fin se cristalice este sueño de tener un nuevo material discográfico, el cual ha sido inesperado porque todos los planes que uno tenía hace dos años se desmoronaron por la pandemia, pero no me puedo quejar porque he tenido mucho trabajo y justo en Torreón, ocurrió en mayo de 2021 el primer concierto presencial que volvimos a dar tras varios meses tan complicados.

-Sin duda, Me quedo aquí abajo es una balada poderosa escrita por Laureano Brizuela y que lanzó en el pasado Ednita Nazario, ¿Qué te motivó a elegirla como primer sencillo?

Es una canción que habla de la libertad, que es justo el título del material discográfico. Creo que hace dos años, Laureano hizo una nueva versión del tema.

"Ednita es una artista que respeto y reconozco, si en algún momento se da la oportunidad de cantar con ella, sería increíble; es una señora con mucha personalidad y presencia, eso es lo que tiene la rola de Me quedo aquí abajo".

-¿Qué otros temas vendrán en la producción discográfica?

Vienen melodías como Mi problema, de Marisela; La loca, de María Conchita Alonso; Culpable o inocente, de Lucía Méndez y Pecado original, de Ana Gabriel, entre otras. Estoy segura de que este disco les va a encantar.

-¿Hay nervios o expectativas ante la salida de este material?

No, porque aquí compites contigo mismo, estás compitiendo con tu proyecto anterior; pero, ¿Saben qué?, estoy contenta y relajada, estoy en un momento de mi carrera en donde me está yendo muy bien; ya la pandemia nos enseñó que no es bueno tener expectativas.

"No sé si estoy pecando de esta seguridad que me está dando el público, pero me siento muy bien y muy querida y si el disco no gusta, pues sacaremos otra cosa, pero no pasa nada; de luchas, ya tuvimos la pandemia. Lo que sí me asusta es quedarme sin trabajo".

-¿Estás lista para volver a Torreón a cantarles a tus fans?

Claro. Para mí, el show de mayo de 2021 en el Coliseo de Torreón nunca se me va a olvidar. Yo no dejaba de llorar cuando salí a cantar. Estaba muy contenta por la oportunidad que se nos había dado de volver a dar un show presencial y de sentir a la gente. Pese a que la capacidad era del 50 por ciento, para mí estuvo lleno. El amor de la gente llenó cualquier hueco y es que en Torreón me quieren mucho, así que por eso, regreso".

-¿Cómo celebraste el Día de la Madres?

La verdad, me choca esta fecha. La pasé encerrada. No me gusta porque en la Ciudad de México se hace un tráfico horrible y no hay reservaciones en los restaurantes, y si encuentras, te atienden pésimo. Para mí, festejar el 10 de mayo es hacerlo otro día con mi mamá y mis hermanas y así ocurrió, nos juntamos y comimos costillitas.

-Siempre estás trabajando o al pendiente de tu familia, cuando tienes algún tiempo libre, ¿Qué haces?

Bueno, hay varias opciones. Si me dan un día libre, me quedaría encerrada en mi casa con mi hija viendo series y tomando en la noche un vinito rico; si me dan dos días libres, un día me quedo encerrada y al otro me voy a comer con mis amigas, ellas son mi terapia.

-Para ti, ¿Cuál es el mayor reto que enfrentan las mujeres hoy en día en cualquier ámbito?

La falta de educación en todos los niveles es el mayor problema que tenemos en México y otros lados. El ejemplo con el que vivimos es cómo trata mi papá a mi mamá o mi mamá a mi papá, que límites pone uno a al otro o que limites ponen los papás con uno o con los hijos hombres.

"La educación es el primer reto que debemos enfrentar con esta ola de violencia y estas desapariciones en Nuevo León, Chihuahua y en todos lados, no solo de mujeres, sino en general; hay personas que ahora están necesitadas y cuando hay hambre se pueden cometer actos terribles. Por otro lado, en ciertas partes a la mujer se le sigue tratando como un horno, tienen su primera menstruación y ya están listas para tener niños; tenemos que cambiar eso con educación".