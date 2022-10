'La historia juzgará', dice Claudia Ruiz Massieu a senadores del PRI

Luego de que este martes se avaló en el Senado la reforma militar, en medio de gritos y acusaciones, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu mandó un mensaje a sus compañeros de bancada que "se mantuvieron firmes en el rechazo a militarizar el país".

A través de redes sociales, la senadora priista, que votó en contra, refirió que "a veces, ser valientes no es fácil", pero se dijo convencida que siempre será lo correcto.

"La historia juzgará este día y todos habremos de rendir cuentas", señaló Ruiz Massieu.

Los senadores priistas que votaron en contra fueron Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong y Beatriz Paredes.

En Tribuna, la senadora Ruiz Massieu le respondió al morenista Félix Salgado Macedonio: "Nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad, justamente eso es lo que la oposición ha estado tratando de evitar en estos años".

"¿Qué queremos? Policías civiles fuertes, capacitados, bien pagados que puedan hacer su labor, la que les toca. ¿Y qué queremos? Fuerzas Armadas que hagan sus labores constitucionales y no estén haciendo labores que no deben hacer, para las cuales no están capacitadas, y que además las vulnera frente al crimen organizado, frente a la ley y frente a la ciudadanía", argumentó.