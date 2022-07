La historia de Shania Twain a tan solo un click de conocerse

Shania Twain ha enamorado al público con You're Still the One y ha impulsado el empoderamiento femenino con temas como That Don't Impress Me Much y Man! I Feel Like a Woman!

Su historia personal y profesional es digna de contarse y ahora, gracias a Netflix, está a un click de conocerse.

Not Just A Girl es el nuevo documental que abarca toda la carrera de Shania Twain.

Producido por Mercury Studios y dirigido por Joss Crowley, ya está disponible en la plataforma.

Desde los años 90, Shania ha liderado el camino como una mujer icónica, empoderada y que desafía el género, que ha batido récords, acumulado una enorme base de fans internacionales y generado un catálogo de algunos de los mayores éxitos que han resistido la prueba del tiempo.

De acuerdo con un comunicado de Universal Music, Not Just A Girl lleva a los espectadores desde sus humildes comienzos en Timmins, Ontario, donde se crió en la pobreza y se inspiró en la historia de Dolly Parton, a través de su firma inicial con un sello discográfico en Nashville, y al momento que definió su carrera al conocer a su futuro esposo y la productora de rock Mutt Lange antes de escribir, grabar y lanzar su exitoso álbum The Woman In Me.

Producido por Mercury Studios, el documental presenta imágenes de sesiones de estudio de toda su carrera y nuevas entrevistas con Shania en casa, algo que han agradecido los fans en las redes sociales.

El documental es una mirada definitiva a la creación de una de las superestrellas más adoradas del mundo y pioneras de la moda en el pop, el country y el rock. El documento, de igual manera muestra un adelanto del próximo disco de la artista.

Not Just A Girl es la historia de una mujer que quiso hacer su propio camino, completamente independiente de los demás; la historia de un artista que asumió enormes riesgos.

Además del documental, Shania estrenó un álbum recopilatorio titulado Not Just A Girl (The Highlights) a través de Mercury Nashville/UMe, que incluye una nueva canción inédita, junto con algunos de sus mayores éxitos en orden de aparición en el documental.