'La gente tiene una memoria corta', dice Miguel Herrera sobre abucheos de aficionados americanistas

Miguel "Piojo" Herrera consiguió en dos etapas como técnico del América dos títulos de Liga (ambos ante Cruz Azul), una Copa MX (FC Juárez) y un Campeón de Campeones (Tigres). Los números lo respaldan cómo histórico americanista.

Sin embargo, eso parece importarle muy poco a la afición de las Águilas, que abucheó al "Piojo" en el Estadio Azteca.

La afición de las Águilas mostró se hizo sentir contra el "Piojo" Herrera cuando anunciaron la alineación de los Tigres y también cuando apareció en las pantallas del inmueble.

"La gente es así, la gente se olvida muy pronto de lo que uno hace. Al final de cuentas yo me quedo con el cariño, con el afecto que me dio este club, con lo que logré en este club y ahora me entrego a otro club que también me está dando mucho cariño, a una afición que también se entrega, que también es voluntariosa, que también es exigente", declaró el DT mexicano en conferencia de prensa.

"Siempre trabajaré para hacer lo mejor posible, la gente tiene una memoria muy corta", agregó Herrera, quien sigue sin poder vencer al América como técnico de los Tigres.

Es la segunda vez que Herrera visita el Coloso de Santa Úrsula para enfrentar a las Águilas como estratega de los Tigres.

La primera fue en el torneo Apertura 2021; sin embargo, en aquella ocasión el sonido local no lo nombró y no se apreció el abucheo u ovación hacia el estratega mexicano.