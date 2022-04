'La estrella de Gómez Palacio debe volver', señala Leticia Herrera

Leticia Herrera Ale, candidata a la alcaldía de Gómez Palacio por la alianza Va Por Durango, conformada por PRI-PAN- PRD, visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón para hablar de sus propuestas, su experiencia en la función pública y la visión que tiene de Gómez Palacio, ciudad a la que le encantaría volver a servir y se comprometió a que -si los gomezpalatinos le dan de nuevo su confianza- será desde el primer día de su gobierno que se marque la diferencia y el trabajo en las calles.

Lety Herrera dijo que en sus recorridos que realiza por la ciudad ve mucho abandono.

"He salido ya en varias ocasiones a hacer recorridos y bueno, pues si en tiempos anteriores faltaba todavía mucho por hacer, el tema hoy es que no hay una continuidad para que Gómez Palacio siga creciendo y desarrollándose como una ciudad vanguardista. Yo veo a Gómez Palacio sucio, lo veo peor en el pavimento, veo unos servicios públicos deplorables y a eso me refiero", dijo la candidata de Va Por Durango para la alcaldía de Gómez Palacio.

Destacó que cuando fue presidenta, se generaron 9 mil empleos directos gracias a que empresas escogieron a Gómez Palacio como tierra fértil para la inversión "y la verdad yo no veo ahorita el Gómez Palacio que debe ser. No hay trabajo, ni en infraestructura, no tenemos agua y eso es un tema que no es únicamente de Gómez Palacio, por eso quiero decir antes que nada que apoyo totalmente el proyecto del señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) de Agua Saludable, eso es algo que nos va a beneficiar muchísimo para darnos agua por unos 30 ó 40 años más si se llega a concretar", aseguró.

TAMBIÉN LEE Asociaciones del sector salud se reúnen con Leticia Herrera

Mencionó que todas las campañas en las que ha participado son diferentes, pues ella ha sido diputada, senadora y dos veces alcaldesa de Gómez Palacio. Comentó que todas tienen su complejidad y la actual es la competencia con una marca (Morena).

QUE GÓMEZ BRILLE

Respecto a la estrella del cerro de Las Calabazas, la candidata Leticia Herrera dijo que la mandó prender para recordar que su objetivo es que Gómez Palacio brille. "La estrella de Gómez Palacio tiene que volver. Es un símbolo del pueblo de Gómez Palacio y desde que empezó la administración no entiendo por qué y me imagino que ha de ser algún tema que duele o cala a algunas personas que la mandaron apagar. Creo que por ahí comentaron que para que la gente no se volviera acordar de Carlos Herrera... Quien será recordado siempre", aseguró la candidata.

Entre sus propuestas dijo que no se trata de nada extraordinario, sino solo lo que debe hacer un gobernante cuando se tiene la oportunidad de servir, que es la mejora de los servicios públicos, brindar desarrollo económico, dar mayor seguridad a la población y aseguró que esta parte ha sido un problema en los últimos años.

"En Gómez Palacio se ha incrementado enormemente el tema de la inseguridad con el tema de mujeres desaparecidas.Yo nada más tuve una alerta de género y ahora lo hemos visto, la desaparición de mujeres... el robo a casa habitación se incrementó muchísimo. Yo no veo las patrullas, por eso me da tristeza, porque tuve el apoyo de la iniciativa privada en mi administración, donde les pedí que me apoyaran al pueblo de Gómez Palacio y me apoyaron con 31 patrullas y otras 31 las puso el señor gobernador. Yo no veo patrullas circulando y si mucho, me he topado en estas semanas que he estado recorriendo unas 10 y han sido muchas".

VER MÁS En alianza con la gente por Gómez Palacio: Leticia Herrera

También dijo que es una tristeza que en su administración funcionaba la policía rural, que considera es una gran necesidad. "Esa corporación ya estaba ahí y ya no había robos a los ganaderos, en los establos, a la gente del medio rural y ahorita que tuvimos una reunión con los ganaderos, nos dicen que están hartos de los robos de ganado, los atracos, es más con máquinas y retroexcavadoras tumban las paredes de las bardas de los ranchos para meterse a robar a ese grado y con la seguridad de que no va a pasar nada, porque no va a pasar nada", dijo Lety Herrera.

LE DA TRISTEZA VER LAS CALLES

La candidata Leticia Herrera mencionó que le da tristeza ver las calles en el estado en el que están.

"Mi tristeza es ver cómo está Gómez Palacio, que no estén barridas sus calles. Ver cómo están las plazas en las colonias, sucias, llenas de basura, esa es mi tristeza y cómo la familia que somos, ese legado nos lo dejó Carlos Herrera, en paz descanse, yo no puedo estar cruzada de brazos en casa viendo como el lugar donde nací, donde crecí, un lugar que he amado y voy a seguir amando siempre, porque yo no me voy a ir a vivir a otro lado. Yo sí vivo en Gómez Palacio y tengo aproximadamente 60 años viviendo en Gómez Palacio, y yo no me he cambiado ni de colonia, ni tengo casas a dónde irme a vivir por mientras, entonces eso es lo que me da tristeza y lo que más duele, la verdad, es cómo abandonaron a nuestra ciudad", declaró.

También dijo que desconoce si hay o no recursos económicos para hacer frente a las necesidades del Ayuntamiento y principalmente a los servicios y a la obra pública que requiere la población, además del tema de seguridad.

"Desconozco si hay recurso o no hay recurso en el tema económico. Es un tema de verdad que me intriga, pero con lo mucho o lo poco que haya, administrando correctamente se pueden hacer muchas cosas y de todos modos yo voy a seguir pidiendo a Ernesto, mi hermano, que me sigan ayudando. A la iniciativa privada con máquinas, para que no le cueste nada al pueblo de Gómez Palacio y cuando menos arreglar las calles y sí, Gómez Palacio es muy grande y tiene muchas comunidades rurales y todos merecen tener esa calidad de vida, el recurso nunca es suficiente", dijo.

LOS TEMAS ÁLGIDOS

En la actual administración municipal de Gómez Palacio se realizaron señalamientos en contra de la hoy candidata, quien fue presidenta municipal en la pasada administración y los señalamientos eran respecto a lo que consideraban un uso no responsable de los recursos públicos, que señalaba la entonces alcaldesa Marina Vitela.

MÁS INFORMACIÓN Lety Herrera busca el bienestar social de Gómez Palacio como uno de sus ejes fundamentales

"Así lo decidió la señora alcaldesa en ese momento y bueno pues aquí estoy. No estoy en ningún otro lado", dijo Lety Herrera. Al recordar a la candidata que en su momento no quiso hacer uso de su derecho de réplica respecto a los señalamientos, mencionó: "¿Para qué? ¿para qué les contestas si no son ciertas las cosas que se dicen? No tiene caso que discutas con nadie absolutamente. Yo tengo mi conciencia tranquila, duermo muy tranquila y la verdad me encantaría volverle a servir al pueblo de Gómez Palacio. Me encantaría de verdad", refirió la también expresidenta de Gómez Palacio.

También dijo que empezará de inmediato a trabajar, si los ciudadanos le dan de nueva cuenta la confianza el próximo 5 de junio, cuando son las elecciones.

"Pero ahorita no me pregunten por dónde voy a empezar porque no sé, no sé por dónde empezar y si tengo el apoyo de la ciudadanía este 5 de junio, de que empezamos, empezamos y ese es el legado de mi padre y nada de ponernos de acuerdo, o que nos vamos a tardar tres meses en lo que sabemos. No. Ahí es donde entrando nosotros y empezando a trabajar y eso es lo que se necesita, no perder un segundo de tiempo en tonteras, vamos a trabajar por el pueblo y para el pueblo y esa es mi decisión y mientras Dios me preste vida y salud, lo voy a seguir haciendo", señaló.

LA RECIBEN CON GUSTO

Dijo que hasta ahora ha sido recibida con gusto y con las peticiones de pavimentos, de luz, de agua, limpieza y obras.

"También tenemos un problema muy grave en el Campestre de agua y si ustedes se pudieran dar una vuelta también a Las Rosas, porque parece Ucrania. Está todo bombardeado por las obras que están haciendo y se tardaron ya 3 años y esperemos que se terminen antes de que terminen los gobiernos, tanto el estatal como el municipal y que terminen ya con eso", pidió.

Comentó que en 70 años no se le metió mano al drenaje de la colonia Las Rosas, porque siempre la prioridad de quienes les toca estar en la función pública son las colonias precarias, las colonias más pobres, "y saliendo yo de la administración anterior se dejó etiquetado un recurso que le tocaba el municipio, que era una obra tripartita precisamente para este tema, de que era necesario hacer ese cambio y lo están haciendo, tarde, pero qué bueno, mientras lo hagan y lo dejen terminado y qué bueno, porque luego quienes estamos en vías de llegar, no queremos gastar esa lana otra vez cuando ya estaba etiquetado".

BUENA RELACIÓN CON AMLO

Comentó que una vez en la alcaldía, no quiere perder tiempo porque hay mucho trabajo por hacer. "Se necesita mucho y tocaremos puertas, tanto Esteban Villegas como su servidora y tenemos muy buena relación con el presidente de la República, porque el presidente es el presidente y Morena es Morena", aseguró.

Comentó además que tiene toda la confianza de que la ciudadanía lo que quiere es que le arreglen sus servicios básicos.

"Que les tenga su luz prendida, su plaza limpia, su calle pavimentada, que pase la basura y por cierto una barredora que le regalaron al pueblo de Gómez Palacio en mi administración ya no existe, y dicho por gente que me han dicho que la barredora ya no está y esa se la regalaron al pueblo de Gómez Palacio, no a mí. Yo quiero saber, ¿dónde está la barredora? porque de repente es necesario pasar la barredora aunque algo limpiamos con eso", acotó la candidata.