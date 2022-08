La estafadora de Tinder: 'Obligaba' a los hombres a comprar videojuegos

Las aplicaciones de citas brindan la oportunidad de conocer personas de una manera sencilla, generar una conversación y, quizá, acordar un encuentro. Sin embargo, en múltiples ocasiones nos hemos enterado de casos en los algunos usuarios no están en busca de amor o una aventura, sino que realizan robos de identidad y otras estafas. En esta ocasión vamos a hablarte de una situación poco común: una mujer que a través de Tinder se ha dedicado a convencer a hombres de comprar un videojuego.

Tinder es una de las aplicaciones de citas más populares en el mundo, considerada incluso, una red social debido a su manera de funcionar, ya que a través de gustos en común o compatibilidad física, esta plataforma une a 2 personas para que inicien una conversación virtual, de la cual podría surgir, si así lo desean, un encuentro cara a cara.

Sin embargo, se han dado a conocer casos en los que las personas usan Tinder para algo más que un encuentro romántico. Pero en esta ocasión la estafa se sale de lo común pues una usuaria utilizó la aplicación para convencer a hombres de comprar el videojuego "Nier: Automata".

Usuaria de Tinder utiliza la app para convencer a hombres de comprar videojuegos

Su nombre es Jenny, una joven usuaria de Tinder que utilizó la aplicación para convencer a hombres de comprar el videojuego llamado Nier: Automata.

Su curioso caso llegó a Kotaku, un sitio de noticias sobre videojuegos en el cual fue entrevistada luego de causar revuelo en Twitter tras su confesión.

"Solía deambular por Tinder y hacer que los muchachos compraran Nier Automata y luego desaparecer. Creo que mi conteo llegó a 22 cuando me detuve. Quiero decir, nunca dije que los jodería. En su mayoría, solo hablé mucho sobre eso y recomendé el juego", reveló Jenny en Twitter.

En la entrevista, Jenny aseguró que en su biografía de Tinder describe que su juego favorito es Nier: Automata, y que busca a alguien con quien realmente pudiera hablar sobre ello. Sin embargo, dado que la aplicación de citas tiene un objetivo diferente, admite que la mayoría de las interacciones que tuvo con otros usuarios fueron superficiales, llenas de coqueteos.

Fue entonces que Jenny comenzó a convencer a los hombres con los que platicaba de comprar el título, pues no paraba de hablar de él en todo momento, evadiendo incluso toda clase de temas que no tuvieran que ver con el videojuego. Su grado de convencimiento fue tal que muchos de ellos le decían que no podían creer que estaban a punto de comprar un juego solo para impresionar a una chica.

Joven se arrepiente de utilizar Tinder para "vender" el videojuego Nier: Autómata

Jenny confesó en la entrevista que decidió detenerse pues no le pareció correcto lo que estaba haciendo.

"Me detuve porque me di cuenta de lo indiferente que me volví acerca de algo tan jodido. Algunos de ellos eran realmente asquerosos, pero a otros podría simplemente no gustarles el juego o el análisis y las teorías, y yo probablemente lastimé sus sentimientos al simplemente 'desaparecer'".

Uno de los motivos que llevó a Jenny a "vender" el título, es que está convencida de que los videojuegos de Yoko Taro merecen más reconocimiento, y su estrategia generó que varios usuarios compraran y conocieran de qué se trata Nier: Autómata.

Lo que ella no esperaba es que después de ser entrevistada y dar a conocer su experiencia, el mismo Yoko Taro tuiteó al respecto escribiendo: "Gloria a la humanidad".

Actualmente, Nier: Automata se ha convertido en uno de los premiados videojuegos de rol y acción post apocalíptico que ha alcanzado una popularidad asombrosa en todo el mundo.