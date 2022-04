La candidata de Juntos Hacemos Historia en Lerdo arrancará hoy su campaña con un evento en el Parque Victoria

La candidata de Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM-RSP), Tere González, arrancará este 13 de abril a las 5 de la tarde en el parque Victoria un evento con motivo de su inicio de campaña. Dijo que de las 12 horas con un minuto de este miércoles tuvo una reunión en su casa de campaña.

"Hubo un evento muy emotivo y sí hay mucha participación y mucho respaldo de la sociedad y eso nos alienta a seguir en esta lucha porque sabemos que no es fácil, que vamos a tener un adversario difícil de vencer y lo tenemos claro pero sabemos que tenemos al pueblo de nuestro lado y que la gente está harta de la corrupción", dijo.

Anunció que hoy a las 5 de la tarde dará a conocer sus propuestas de trabajo y aseguró que será un gobierno cercano a la gente como lo dice la 4T y que se aplicará a Lerdo.

"Vamos a manejar un gobierno austero y que nos alcance el presupuesto creo que con honestidad de austeridad podemos hacer mucho", dijo.

Destacó entre los principales ejes el tema de Educación, Cultura y Deporte además de que será una política de gobierno humanista relacionada al proyecto de nación donde se atienda también el sector económico además de trabajar con las mujeres y la equidad de género.

"La vez pasada empecé de cero, nadie me conocía pero parecía una desventaja y al final fue ventaja porque la gente me recibió bien y como no soy del típico político tradicional y eso a la gente le da esperanza y creo que eso nos ayudó en la campaña anterior y esto es lo que ahora vamos a aprovechar", dijo la candidata de Morena a la alcaldía de Lerdo