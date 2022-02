La cacería no existe: jefe de Tránsito de Torreón

“La cacería no existe”, señaló esta semana el jefe de Tránsito de Torreón, Luis Morales, respecto a las estrategias de prevención de accidentes viales y especialmente los relacionados al consumo de alcohol, esto en referencia a la implementación de la nueva modalidad de vigilancia disuasiva a las afueras de restaurantes, bares, cantinas y antros del municipio.

El funcionario municipal señaló que el principal y único objetivo de dichas acciones es evitar percances y que puedan derivar en tragedias, por lo que buscarán mantener los recorridos de patrullas y agentes en diversos puntos, especialmente los que registran una mayor afluencia de clientes a negocios de vida nocturna y en los que pueda darse un consumo de alcohol.

“A lo mejor es un riesgo pero el esquema de la cacería no existe, no aplica, ya no ves tú a 20 unidades en un sector de la ciudad, eso no quiere decir que cuando acabe el Alcoholímetro nos cruzamos de brazos, se sigue la vigilancia y si hay una presunción de que alguien está conduciendo en estado de ebriedad se solicita el Alcoholímetro, más allá del bastón, para evitar cualquier situación que esté reñida con el buen comportamiento”.

Morales indicó además que se mantendrá la estrategia de vigilancia contra choferes alcoholizados mediante los llamados filtros fijos, mismos que de forma diaria cambian de ubicación y se ejecutan atendiendo algunas condiciones generales, especialmente el de estar bien establecidos, señalizados y con vehículos con torretas encendidas.

Cabe recordar que fue durante el fin de semana pasado que la Dirección de Tránsito de Torreón inició con una nueva estrategia de vigilancia vial, se colocaron agentes con patrullas de la corporación a las afueras y en inmediaciones de bares, antros, restaurantes y centros nocturnos, lo que derivó en una acción de disuasión de la ciudadanía alcoholizada para manejar sus vehículos, en su lugar se observaron a más personas optando por el transporte público, por el uso del llamado “conductor designado”, además del transporte vía aplicaciones digitales.

Según el propio Morales se trata de una táctica que se repetirá en los siguientes fines de semana y con la coordinación entre las propias autoridades municipales, organismos civiles, cámaras restauranteras y asociaciones que agrupan negocios de ese gremio.