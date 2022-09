Kourtney Kardashian enfrenta a fan que aseguró que estaba embarazada por lucir con kilos de más

Koutney Kardashian enfrentó a un seguidor que comentó una de sus fotografías donde muestra su abdomen, luego de asegurar que estaba embarazada; si bien su vientre no luce muy abultado, llamó la atención por diferenciarse de las características abdominales que las famosas presumen en Instagram. La estrella de los realities no se quedó callada y mostró su descontento.

Desde que Kourtney se casó con Travis Barker, a finales de la primavera pasada, se ha mostrado mucho más abierta en lo que su vida personal se refiere, ya que luego de vivir una relación muy pública a lo largo de 10 años con el padre de su hija Penelope (10 años) y sus dos hijos, Mason (12 años) y Regin (7 años), Scott Disick, la empresaria dejó de hablar de su vida personal.

Pero desde que conoció al baterista de Blink-182, Kourtney no solo participa más en The Kardashians, la serie que da cuenta de su vida y la de sus dos hermanas; Kim y Khloé, sino que comparte con sus fans todos los pormenores relacionados con su vida de casada, pues ella y su esposo están en la búsqueda de concebir un bebé.

Por ello, cada vez que Kourtney o Travis hacen una publicación que da indicios de que la familia está por aumentar, sus seguidores no pierden oportunidad para cuestionarles si la llegada de un bebé se acerca. Hace un par de días, la hermana mayor de las Kardashians compartió una fotografía donde luce un atuendo que dejaba al descubierto su vientre, el cual, lucía tonificado pero con una leve elevación.

El aspecto de su abdomen generó comentarios en redes, mientras que unas cuentas aplaudieron lo bien que lucía y la confianza que la empresaria tiene en su cuerpo y de sí misma, hubo otros señalamientos en los que asociaban el aspecto de su vientre con un embarazo temprano:

"Espera un minuto, me perdí que está embarazada", dijo uno de sus seguidores de Instagram.

Al leer el comentario, Kourt respondió rápidamente y fue tajante con su respuesta: "No, pero te falta el cuerpo de una mujer".

"Esta soy yo cuando tengo algunos kilos de más y realmente me encanta. He dado a luz tres veces increíbles y esta es la forma de mi cuerpo", expresó.

A lo largo del nuevo reality de las Kardashians, "Kravis" ha mostrado el proceso al que se ha sometido, en búsqueda de tener un bebé, ya que ambos tienen más de 40 años, por lo que acudieron a un especialista que estudió tanto los espermas de Travis, como los óvulos de Kourtney, y de acuerdo con lo que aparece en el programa todo parece ir viento en popa.

"Esto es lo más emocionante de la historia. Estamos tan felices. Familia lo es todo. Para nosotros poder hacer algo juntos, sería simplemente increíble", compartió Barker