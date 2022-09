Kim Kardashian deja su retaguardia al descubierto con el pantalón abajo

La socialité estadounidense, Kim Kardashian, sorprendió en redes con su nuevo 'look', pues además de lucir su cabellera en un tono rubio, al igual que sus cejas, modeló unos pantalones caídos que dejaron al descubierto su retaguardia.

Kardashian protagonizó la portada de este mes de la revista Interview con su edición 'American dream', luciendo un conjunto de mezclilla conformado por un pantalón y una chamarra.

Para las fotos de la revista, Kardashian modeló los pantalones bajo sus glúteos, los cuales dejó al descubierto con una llamativa pantaleta.

El nuevo 'look' de Kardashian no tardó en volverse centro de atención de sus seguidores, consiguiendo más de dos millones de 'me gusta' en Instagram en poco tiempo.