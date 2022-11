Justifican labor de cuadrillas La Ola en Torreón

El Municipio de Torreón ha incrementado paulatinamente el número de trabajadores en las cuadrillas de limpieza denominadas La Ola, pues en enero arrancó con 200 y cierra el año con 600. La contratación significa una erogación de 3.6 millones de pesos, que equivalen a los 3 millones que se ahorran en el servicio con PASA.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales, explicó que el concepto de barrido lineal bajó alrededor de 3 millones de pesos en el contrato con la Promotora Ambiental de La Laguna (PASA), pero al triplicar la cantidad de personas, se alcanzó la cifra que se había ahorrado. No obstante, aseguró que el trabajo de limpieza es mayor.

"Era más caro por persona con PASA, obviamente atendemos más, triplicamos más en algunos puntos como la Línea Verde, como los dos bosques, en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas, en la Morelos, etc., es un poco más grande el egreso pero yo creo que ha sido mucho más efectivo, no es cuestión aquí de dinero sino de efectividad, son ya más de 200 mil toneladas lo que ha habido en los centros de transferencia y más de 7 mil toneladas lo que solo La Ola ha recogido", comentó.

DESGLOSE

En un desglose, señaló que las 600 personas de La Ola están distribuidas en 307 mujeres, la mitad de ellas son jefas de familia en sus hogares. En este sentido, consideró que se debe revisar también el factor humano, al ser oportunidades de trabajo.

El funcionario opinó que Torreón luce más limpio en la actualidad, pero reconoció que aún hay mucho trabajo por hacer.

"Necesitamos que la ciudadanía nos ayude, también", expresó Villarreal Cuéllar, "yo creo que los resultados se ven en las calles, y sobre todo en el cariño de la gente, que siempre es muy agradecido como tratan a la gente de La Ola, siempre decimos que no dejen sola a La Ola, la ciudadanía nos tiene que ayudar en no confiarse, en mantener limpio su espacio, que se den cuenta de que el Municipio está interesado en limpiar, yo pienso que poco a poco, es un ejemplo, no es lo mismo llegar a una plaza llena de basura o a un terreno, que todavía tenemos, estamos luchando contra eso, va cambiando la mentalidad".

El director de Servicios Públicos dijo que las cuadrillas recogen escombro, basura, desecho vegetal, perros muertos, entre otras cosas. Llamó a los vecinos a denunciar a quienes arrojan basura en predios, que no los confronten pero que sí les tomen fotografías y levanten el reporte correspondiente para que se pueda sancionar a los infractores.

Dijo que se trabaja en un mecanismo con la próxima policía ambiental, a fin de que sean más severas las multas en este sentido.