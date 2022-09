Julio Camejo 'cocina' nuevos proyectos entre su deseo de volver a La Laguna

Cada que Julio Camejo emprende un proyecto se le ve feliz, emocionado y es que el actor ha aprendido a disfrutar cada momento de su vida porque ha entendido a la perfección que el presente es lo que cuenta.

"La mayoría de las personas que viven en este planeta, estudian 25 años de su vida, salen a pedir empleo con salario bajo, aguantan a sus jefes durante muchos años para que al final te den una jubilación baja y cuando menos imaginas ya te hiciste grande y ya valió todo.

"Yo no quiero eso para mi vida, yo voy a divertirme. Trato de pasar los mejores momentos porque tengo muy claro que la vida es una sola y si no aprovechas este regalo divino que Dios te dio te vas a arrepentir mucho cuando llegue el momento final, así que yo me divierto, yo soy yo sin hacerle daño a nadie; el que me quiera criticar, que me critique y el que no, bienvenido a la alegría de Camejo", comentó.

El cubano habló con El Siglo de Torreón a propósito de su salida de MasterChef Celebrity y además anunció que vienen otros proyectos en diversos ámbitos como la música.

"Estar en MasterChef ha sido una gran experiencia, es algo que me llevo para toda la vida porque por medio de este programa entendí y me enamoré de algo que ignoraba... el arte culinario.

"Antes de ingresar, para mí era, 'me gustó tal comida porque está rica' o 'no me gusto porque no está rica'; al vivir esta experiencia me di cuenta de todo lo que hay detrás de una cocina, merece un gran respeto el arte culinario", manifestó.

Camejo fue el tercer eliminado del reality show porque dejó harina cruda dentro del capeado en un par de huauzontles que los jueces pidieron como parte de los retos del pasado domingo.

"Finalmente, un reality es muy parecido a la vida, porque en un proyecto como estos por más que quieras actuarle al final terminas siendo tú y como ocurre en la vida tú puedes venir haciendo las cosas bien, pero de repente un error te puede costar todo y eso fue lo que me pasó en MasterChef; al ignorar cómo se hacían los huauzontles me sacó de la competencia".

Julio informó vía telefónica que además de aprender, "La cocina más famosa de México" le permitió hacer grandes amigos, algunos, consideró, confía en que serán para toda la vida.

"Conocí grandes personas como Lorena, Gattorno, o Margarita. Me llevo en el corazón a muchos de mis compañeros y eso ha sido fascinante".

Por otro lado, Julio compartió que de igual manera se encuentra emocionado porque está "cocinando" otros proyectos.

"Estoy haciendo una serie, la estamos grabando ya. En la música, estamos con el sencillo de Respiración boca a boca, es una cumbia muy cotorra".

Julio Camejo expresó su deseo de volver pronto a la Comarca Lagunera.

"La última vez que fuimos para Torreón fue en 2019 y la pasamos increíble. Comimos muy a gusto y nos encantó la gente de La Laguna", mencionó.