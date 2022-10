Julia Orayen regresa con OnlyFans, edecán del debate presidencial de 2012

Julia Orayen rompió las redes sociales cuando en 2012 apareció con un pronunciado escote en el debate presidencial de México. Ahora, regresa al ojo público con su página de OnlyFans.

Esta es una respuesta a las constantes peticiones de sus admiradores, quienes le pedían que abriera un OnlyFans.

"En la página, hay varios tipos de contenido: uno que es casero; el otro tipo son las producciones, en las que me gusta poner mucho empeño porque siempre he sido de cuidar los detalles de lencería, zapatos, el lugar en el que se hacen las fotos. Me han pedido hasta cantarles 'Las Mañanitas', y con mucho amor lo cumplo".

Para Julia Orayen, el OnlyFans ha sido incluso un redescubrimiento de su cuerpo, luego de que fuera madre hace un año, proceso que significó un cambio radical para ella.