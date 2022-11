Jugadores valiosos que se perdieron Qatar 2022

Todos los futbolistas aspiran al sueño de jugar una Copa del Mundo, la justa deportiva le cumplió a varias figuras una meta este año, en el controversial torneo que se celebra en Qatar 2022; sin embargo, son varias las figuras que se quedaron fuera por culpa de lesiones, porque su Selección no calificó, o simplemente, no fueron convocados.

Aunque destacan figuras que en el mercado deportivo tienen gran valor económico, hablamos de cientos de millones de dólares; pero, ni siquiera su precio les permitió un lugar en el Mundial.

¿Cuáles Estos son los jugadores más valiosos que se perdieron Qatar 2022?

Erling Haaland (170 millones de euros) - Noruega

EFE/EPA/Tim Keeton

El noruego Erling Haaland ha tenido un desempeño excelente en Europa, se ha destacado por su desempeño en la cancha, por lo que se ha convertido en una figura constante en campañas publicitarias, y un jugador muy buscado. El jugador de 22 años del Manchester City F. C., a pesar de ser un aclamado goleador, no consiguió llegar al Mundial luego de que la Selección Noruega, no clasificó.

Mohamed Salah (80 millones de euros)- Egipto

EFE/EPA/Noufal Ibrahim

Otra gran estrella del futbol europeo que no juega en el Mundial es el egipcio Salah, jugador del Liverpool, quien se quedó fuera de Qatar 2022 luego de que Egipto no logró calificar tras ser derrotado ante Senegal.

Luis Díaz (75 millones de euros)- Colombia

Mala suerte para el jugador del Liverpool, el colombiano se lesionó y no volverá al terreno de juego hasta después de la Copa del Mundo.

Florian Wirtz (70 millones de euros)- Alemania

También está fuera por lesión, el jugador de 20 años se quedó fuera de Qatar 2022 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de 2022, desde marzo pasado.

Reece James (70 millones de euros)- Inglaterra

Luego de no consiguió superar la lesión de rodilla que lastró hace poco más de un mes, el jugador fue baja con Inglaterra.

Jason Sancho (60 millones de euros)- Inglaterra

EFE/EPA/JAMES ROSS

El jugador del Manchester United fue una de las ausencias más destacadas de la lista de convocados de Inglaterra. Aunque el futbolista estuvo en la última Eurocopa, parece que su desempeño no fue suficiente.

Diego Jota (55 millones de euros)- Portugal

EFE/EPA/PETER POWELL

Diego es otro futbolista que se perdió el Mundial de Qatar 2022 por estar lesionado, el jugador sufrió un daño muscular durante un partido de la Premier League.

Italia tiene tres jugadores que entran en el listado, luego de que la Selección no quedó calificada: Nicoló Barella (70 millones de euros), Alessandro Bastoni (55 millones de euros), Gianluigi Donnarumma (50 millones de euros).