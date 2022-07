Jugadora habría enviado carta a Yon de Luisa por presunto maltrato de Maribel Domínguez

Una carta enviada por una jugadora de la Selección Mexicana Femenil Sub-20, habría sido el detonante de la polémica por la que hoy Maribel Domínguez y su cuerpo técnico habrían sido separados de su cargo a pocos días de la celebración de la Copa del Mundo de la categoría.

De acuerdo a lo publicado por René Tovar sobre el tema que se destapó por el medio deportivo, ESPN, ha generado una ola de especulaciones, intentando aclarar que no quiere caer en el juego de las elucubraciones, ya que lo sucedido al interior de la selecciones nacionales femeniles es una delicada y grave acusación de una de las futbolistas, quien le habría enviado una carta al presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, para “hacerle ver la realidad”.

Tovar, pudo saber que el escrito también involucra temas de otra índole, que por respeto y sin pruebas no puede aseverar, pero que tiene que ver con tópicos extracancha que, al no tenerlos precisos, no piensa caer en especulaciones que solo dañan la moral de la propia entrenadora.

Lo que sí señala, es que la enemistad de la jugadora con Domínguez se habría dado en un inicio porque no fue tomada en cuenta.