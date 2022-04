Jucopo del Senado excluye de Comisión Permanente al PRD, acepta a Grupo Plural

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado excluyó de la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al grupo parlamentario del PRD, para darle ese lugar a un senador del Grupo Plural.

Durante la sesión ordinaria donde se aprobó el acuerdo de la Jucopo, su presidente, Ricardo Monreal, defendió la conformación de la Comisión Permanente del Congreso que sesionará a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto.

Asimismo, en tribuna, deslindó a Morena y a sus aliados políticos de la exclusión del PRD y culpó al PAN y al PRI de esta situación. "Nos quedamos con ocho y le dimos uno al PES, ¿por qué el PAN no le dio a uno de sus aliados un asiento?, o ¿por qué el PRI no compartió un asiento con el PRD?", cuestionó.

"Por qué si es su aliado en el bloque de contención no le dieron uno", subrayó Monreal.

"Nosotros si compartimos con nuestros aliados. Porque entonces van a pensar que la mayoría legislativa fue la que no le dio el espacio al PRD y eso no es exacto, era un acuerdo entre ustedes, en el bloque de contención, que ahora lo traicionan al PRD".

El coordinador del PAN, Julen Rementeria, respondió a las acusaciones y apuntó "no acepto, lo digo con mucho respeto, pero no acepto el que se diga que el PAN ha dejado de lado o no ha atendido a PRD".

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, anunció la interposición de un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que le restituya el derecho de integrar este órgano del Poder Legislativo.

"Obviamente habrá que acudir ante la instancia judicial para que se analice otro punto muy importante que está en la Constitución y que es el principio de progresividad, ese principio establece que una vez que se han ganado los derechos no se pueden eliminar y nosotros hemos estado en la Comisión Permanente desde el inicio no de esta legislatura de la anterior, entonces va como principio de regresividad y eso está en contra de lo que ha determinado la propia Suprema Corte de Justicia", indicó.