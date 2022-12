Jubilados protestan por falta de pago de bono navideño en Subsecretaría de Educación

Trabajadores jubilados de La Laguna de Durango se inconformaron este martes por la falta de pago del bono navideño y por la desorganización que hay para brindarles información acerca de la entrega del recurso. También acusaron supuestos malos tratos del personal.

Varios de ellos llegaron desde las 4 de la mañana a la Subsecretaría de Educación en Gómez Palacio con la esperanza de recibir su cheque pero les dijeron que aún no estaba listo.

“Queremos que escuchen nuestras peticiones que no nos tengan como limosneros, ya nos querían sacar (de las instalaciones), si esta es nuestra casa. Nos dicen que aún no hay fechas, es un bono navideño, entonces va a ser una rosca de reyes, no nos atienden, no quieren y nos traen a vuelta y vuelta”, dijo Efraín Gurrola, uno de los afectados.

Por su parte, Francisco Solís Vázquez, originario de Tlahualilo, expresó que “mire nomás, andamos aquí de limosneros y con lo déspotas que se portan a veces estas gentes. Aquí hay elementos que no deben estar precisamente ocupando esos puestos porque no son ni maestros ni tienen el perfil ni la capacidad”.. Los jubilados entraron a la Subsecretaría y fueron atendidos por el titular de la dependencia, Fernando Ulises Adame de León.

El funcionario indicó que el bono navideño se pagará del 21 al 23 de diciembre y que se instalarán ocho mesas en la dependencia para pagar el recurso a los más de 4 mil jubilados y pensionados. Comentó que en años anteriores se les obligó a acudir a la Subsecretaría por su cheque y añadió que “la gente tiene razón cuando se molesta con nosotros, a ellos se les dice ahorita que hoy mismo nos llegan los cheques ya fue una persona especial, recoge los cheques y los empezamos a entregar mañana, el jueves y el viernes como cada vez”.

El subsecretario dijo que para los próximos años buscarán que a los pensionados y jubilados se les deposite el recurso a una cuenta bancaria para evitar largas filas y sobre todo para beneficiar a aquellas personas que tienen dificultades para movilizarse. “Lo primero que tenemos qué hacer es resolver el problema sensible, la atención y la dignidad de las personas. Vamos a resolverlo de miércoles a viernes, vamos a instalar ocho mesas, la primera de ellas les dirá a quienes vayan llegando en qué mesa tiene que formarse para entregarles su cheque”, apuntó.

Adame de León comentó que a este grupo poblacional se les informó desde la semana pasada las fechas de pago. Sin embargo, admitió que hay un problema de comunicación con los beneficiarios motivo por el cual se habilitará una página oficial de Facebook de la Subsecretaría de Educación para estar difundiendo todas las novedades.