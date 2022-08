Jubilados de Banrural de La Laguna piden a AMLO terminar con corrupción en servicio médico

La Asociación de Trabajadores Jubilados del Banco de Crédito Rural del Centro Norte A.C. entregó un oficio al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a La Laguna para revisar los avances de las obras del proyecto de Agua Saludable para La Laguna. La asociación aglutina a 628 derechohabientes de los cuales 204 son personas jubiladas de la Región Lagunera de Coahuila y Durango.

Como pudo y entre el amontonamiento de personas que querían saludar al jefe del Ejecutivo federal o pedirle justicia por casos de desaparición o feminicidio, la presidenta de la asociación, Estela González Escareño, logró acercarse al vehículo en el que viajaba López Obrador y le dijo:

“Queremos justicia, yo he pedido muchas veces justicia y no nos llega, nos están matando, se están robando todo el Fondo de Pensiones, ya le he dicho cuál es el funcionario más corrupto...por favor, mire, estamos en la indefensión, ¡queremos justicia!”.

Posterior a ello, entregó un documento a López Obrador en el que le exponen supuestos actos de corrupción en el Fideicomiso (80320) Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban).

“Los jubilados...todos (más de 11 mil) en edad promedio de 75 años con enfermedades degenerativas que han empeorado y que se han multiplicado por la gran corrupción que existe desde el año 2020 que nos impusieron al estilo del neoliberalismo empresas improvisadas a las que se les concesionó el servicio médico mediante el sistema de ‘cuota capitada’.

No obstante, su inexperiencia, su falta de infraestructura, que aunada a su irresponsabilidad y su falta de sentido humanitario para otorgar el servicio médico que requerimos y con el que no cumple, se le paga en millones de pesos que se dispersan quincenalmente…”.

Esto fue una parte de lo que dice el documento. Y es que la Asociación de Trabajadores Jubilados del Banco de Crédito Rural del Centro Norte A.C. ha realizado varias protestas en Torreón para denunciar deficiencias en el servicio médico.

Estela González Escareño, representante de la agrupación ha señalado en diversas ocasiones que les impusieron a una empresa integradora a través de una licitación para otorgar el servicio médico del Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban); hay presunta opacidad y falta de transparencia. Añadió que algunas de las inconformidades son que ya no les entregan medicamentos de patente, sino genéricos y similares además de que se los proporcionan dentro de 15 días o hasta en un mes y no corresponden a las enfermedades que presenta la derechohabiencia. En marzo de este año, dijeron que que solo había 3 médicos de primer contacto, número que es insuficiente para la consulta.

Los quejosos exigen que regrese el servicio médico autoadministrado como lo ha recomendado la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo porque es más económico y más eficiente.

En la carta a López Obrador le imploraron justicia y que se les conceda el derecho a una vida digna y tranquila “en los últimos años de nuestra existencia que ya no son muchos, creemos que eso no es mucho pedir pero sí es totalmente indispensable sea atendida nuestra súplica, debiendo tomar en consideración que a estas alturas de la vida es cuando más requerimos de su valioso apoyo para que ordene a quienes nos están perjudicando que cumplan al pie de la letra en los términos más justos, legales, morales, éticos y humanos…”.

Finalmente, los trabajadores jubilados pidieron al presidente de la República que se respeten sus derechos y que se les otorgue un servicio médico de calidad. “Hacemos hincapié en que nuestro servicio médico no es un privilegio, es un derecho laboral jurisdiccionalmente aprobado por Decreto, y ahora, al final de nuestra existencia es cuando más requerimos de su efectividad y oportunidad”. El oficio está firmado por Estela González Escareño, presidente de la asociación así como por J. Guadalupe Castro Mijares, secretario general.