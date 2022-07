Juárez y Toluca abren la jornada 6 del Apertura 2022

Poco tiempo para festejar han tenido los Diablos. Apenas el martes derrotaron al León y ahora deberán refrendar el bueno momento al enfrentarse al FC Juárez, en partido que abre la Jornada 6 del Apertura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca son uno de los tres equipos que están empatados en la punta del torneo con 12 puntos.

Los Bravos de Juárez se encuentran en el décimo lugar, con sólo cinco unidades. Pero el juego será en la frontera, así que seguramente esto nivelará la competencia.

Por eso es que no se pueden confiar, asegura Brayan Angulo: "Esto apenas empieza, lo importante es que se están haciendo las cosas bien, que se está ganando, que el equipo va tomando confianza y va haciendo lo que el profe nos pide, lo que hacemos durante la semana y nos sentimos cómodos con el trabajo que estamos realizando", mencionó el lateral izquierdo colombiano.

El juego que se dio contra el León dejó a todos satisfechos: "Sacamos un partido que era complicado, frente a un buen rival, fue un partido que estuvo bueno, que fue emocionante y son los puntos que al final te permiten estar arriba en la tabla".

En lo personal, Angulo se dijo acoplado, como el resto de los refuerzos de los rojos, situación que también se ha convertido en un factor importante para el buen paso del equipo hasta el momento. "Siempre lo he dicho, desde que llegué los compañeros y el cuerpo técnico me han recibido bien; cuando tienes las ideas claras es fácil acoplarse y creo que es lo que está pasando, no solo conmigo, sino con todos los jugadores nuevos".