Juan José Soto se mantiene tranquilo y va rumbo a su cambio

Hace poco más de una semana en el Dodger Stadium, el dominicano Juan José Soto estaba dominando el Derby De Jonrones 2022, detonando un total de 53 cañonazos camino a su conquista del evento.

Sabiendo que estaría de regreso unos días después del Juego de Estrellas, Soto no quiso llevarse su cadena y trofeo de campeón, que lo estaban esperando el lunes en el vestuario visitante del Dodger Stadium. Y aunque esta vez no dio cuadrangular en el juego, el foco del beisbol estuvo nuevamente sobre el quisqueyano, quien se fue de 4-2 con un triple productor de dos carreras en el triunfo de los Nacionales por 4-1 sobre los Dodgers.

Mientras continúan circulando rumores sobre la disponibilidad de Soto de cara a la fecha límite de cambios, la atención extra, tanto de la prensa como de los fans, es inevitable. Especialmente en Los Ángeles, con los Dodgers vinculados al cañonero en torno a un posible canje. La mayoría de los periodistas, que cubren al equipo de casa, rodearon al dominicano en el clubhouse visitante antes del juego. Querían saber cómo se sentía Soto sobre los gritos de “Futuro Dodger” que han hecho algunos aficionados desde el Juego de Estrellas. “Al final del día, me alegro de que me estén apoyando”, dijo Soto. “No me importa lo que dicen; sé que es algo bueno. Lo están disfrutando”.

“Siempre le he sido leal a los Nacionales. Siempre he estado ahí para ellos”, expresó. “Como ves, a dondequiera que voy, me quieren sacar del equipo. Pero sigo comunicándome con los Nacionales, porque aquí es donde estoy ahora. Seguiré mi lealtad con ellos, hasta que no me quieran aquí más”.